Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        87
        Fenerbahçe
        FB
        85
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        48
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        48
        Rams Başakşehir
        İBFK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        44
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        40
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        38
        MKE Ankaragücü
        MKE
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 270. sınavına çıkıyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 270. sınavına çıkıyor

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 270. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Yunan takımlarına karşı ise 10. kez mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:42 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'nin Avrupa'da 270. sınavı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 270. karşılaşmasına çıkacak.

        Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 269 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

        Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 365 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

        FENERBAHÇE, AVRUPA'DA EVİNDE FARKLI

        Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında Kadıköy'de etkili bir performans ortaya koydu.

        Süper Lig'de deplasmanda çok iyi bir grafik çizen ancak evinde beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında ise taraftarıyla etkili oldu.

        REKLAM

        Bu sezon Avrupa kupalarında sahasında 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, bunların 6'sını galibiyetle geçti. Sarı-lacivertliler, tek yenilgisini ise son 16 turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibi karşısında 1-0 ile yaşadı.

        Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 23 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

        KONFERANS LİGİ'NDE 18. SINAV

        Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 18. maçını oynayacak.

        Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.

        Söz konusu müsabakalarda 43 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 23 gole engel olamadı.

        AVRUPA KUPASI KARNESİ

        Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
        UEFA Avrupa Ligi 82 42 23 17 119 80
        Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
        UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
        UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
        Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
        UEFA Avrupa Konferans Ligi 17 11 - 6 43 23
        TOPLAM 269 106 55 108 365 384

        YUNAN TAKIMLARIYLA 10. RANDEVU

        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Yunanistan temsilcileriyle 10. karşılaşmasına çıkacak.

        Yunan ekipleriyle ilk kez 2002-2003 sezonunda karşılaşan Fenerbahçe, UEFA Kupası 2. tur mücadelesinde eşleştiği Panathinaikos'la sahasında 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 4-1 mağlup olarak Avrupa'dan elendi.

        Sarı-lacivertli ekip, bir sonraki Yunanistan eşleşmesini ise 8 yıl sonra 2010-2011 sezonunda yaşadı.

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 kaybettiği rakibine karşı sahasında normal süreyi 1-0 önde tamamladı. Ancak PAOK, uzatma bölümlerinde attığı golle skoru 1-1'e getirerek Avrupa'da tur atlayan taraf oldu.

        REKLAM

        SADECE ATROMITOS'U YENDİ

        Fenerbahçe'nin Yunanistan takımlarına karşı galibiyet alabildiği tek ekip, Atromitos oldu.

        2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Atromitos ile eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşını da 3-0'lık skorla geçerek gruplara kalmayı başardı.

        Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Olympiakos'la 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda da karşı karşıya geldi.

        İstanbul'da oynanan mücadeleyi 3-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, Atina'daki karşılaşmadan da 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

        Grupta oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, mağlubiyetlerinin ikisini de Olympiakos karşısında yaşadı.

        OLYMPIAKOS'A KARŞI İLK GALİBİYETİ ARAYACAK

        Fenerbahçe, Olympiakos karşısında yarın ilk galibiyetini arayacak.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında rakibine 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 3 müsabakadan da boynu bükük ayrıldı.

        Yunanistan temsilcileri karşısında oynadığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        İran'ın silah gücü
        İran'ın silah gücü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Habertürk Anasayfa