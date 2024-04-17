Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 270. sınavına çıkıyor
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 270. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Yunan takımlarına karşı ise 10. kez mücadele edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 270. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 269 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 365 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.
FENERBAHÇE, AVRUPA'DA EVİNDE FARKLI
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında Kadıköy'de etkili bir performans ortaya koydu.
Süper Lig'de deplasmanda çok iyi bir grafik çizen ancak evinde beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında ise taraftarıyla etkili oldu.
Bu sezon Avrupa kupalarında sahasında 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, bunların 6'sını galibiyetle geçti. Sarı-lacivertliler, tek yenilgisini ise son 16 turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibi karşısında 1-0 ile yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 23 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.
KONFERANS LİGİ'NDE 18. SINAV
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 18. maçını oynayacak.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 43 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 23 gole engel olamadı.
AVRUPA KUPASI KARNESİ
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
YUNAN TAKIMLARIYLA 10. RANDEVU
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Yunanistan temsilcileriyle 10. karşılaşmasına çıkacak.
Yunan ekipleriyle ilk kez 2002-2003 sezonunda karşılaşan Fenerbahçe, UEFA Kupası 2. tur mücadelesinde eşleştiği Panathinaikos'la sahasında 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 4-1 mağlup olarak Avrupa'dan elendi.
Sarı-lacivertli ekip, bir sonraki Yunanistan eşleşmesini ise 8 yıl sonra 2010-2011 sezonunda yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 kaybettiği rakibine karşı sahasında normal süreyi 1-0 önde tamamladı. Ancak PAOK, uzatma bölümlerinde attığı golle skoru 1-1'e getirerek Avrupa'da tur atlayan taraf oldu.
SADECE ATROMITOS'U YENDİ
Fenerbahçe'nin Yunanistan takımlarına karşı galibiyet alabildiği tek ekip, Atromitos oldu.
2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Atromitos ile eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşını da 3-0'lık skorla geçerek gruplara kalmayı başardı.
Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Olympiakos'la 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda da karşı karşıya geldi.
İstanbul'da oynanan mücadeleyi 3-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, Atina'daki karşılaşmadan da 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Grupta oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, mağlubiyetlerinin ikisini de Olympiakos karşısında yaşadı.
OLYMPIAKOS'A KARŞI İLK GALİBİYETİ ARAYACAK
Fenerbahçe, Olympiakos karşısında yarın ilk galibiyetini arayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında rakibine 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 3 müsabakadan da boynu bükük ayrıldı.
Yunanistan temsilcileri karşısında oynadığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.