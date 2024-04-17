Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 270. sınavına çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 270. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 269 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 365 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında Kadıköy'de etkili bir performans ortaya koydu.

Süper Lig'de deplasmanda çok iyi bir grafik çizen ancak evinde beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında ise taraftarıyla etkili oldu.

REKLAM

Bu sezon Avrupa kupalarında sahasında 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, bunların 6'sını galibiyetle geçti. Sarı-lacivertliler, tek yenilgisini ise son 16 turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibi karşısında 1-0 ile yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 23 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 18. SINAV