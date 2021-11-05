UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde Royal Antwerp, Fenerbahçe´yi konuk etti. Bosuil Stadyumu´ndaki karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 5´e yükseltti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 9´uncu dakikada Mert Hakan, 16´ncı dakikada Meyer ve 29´uncu dakikada Berisha kaydetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini de almış oldu. Süper Lig ve Avrupa Ligi´nde geride kalan 12 maçın ardından dün kötü gidişata dur diyen Fenerbahçe, kalesinde gol görmedi. Üstün performans sergileyen sarı-lacivertli futbolcular seyir zevki yüksek bir mücadele ortaya koydu.

BERISHA BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe´de 29´uncu dakikada kaydedilen golün sahibi Mergim Berisha, beğeni topladı. Sarı-lacivertli ekipte yaşanan sakatlıklar sonrası teknik ekibin tek seçeneği haline gelen Berisha, Antwerp mücadelesine 11´de başladı. Sezon başından itibaren performansı tartışılan Berisha, 16´ncı dakikada Meyer´in golüne asist yaparak katkısını sundu. 29´uncu dakikada ise Mert Hakan´ın pasında topla buluşan Berisha, bu kez sahneye kendisi çıktı. Alman futbolcu, kaydettiği muhteşem golle beğenileri topladı.

MEYER GOLLE TANIŞTI

Sarı-lacivertli ekibin Alman futbolcusu Max Meyer, Antwerp karşılaşmasında golle tanıştı. Fenerbahçe´nin transfer döneminde kadrosuna kattığı Max Meyer, Antwerp maçında takımının 2´nci kendisinin ise sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Alman futbolcu, Süper Lig´de 19 Eylül´de Başakşehir ile oynanan karşılaşmadan sonra ilk kez 11´de görev aldı.

İRFAN CAN VE MERT HAKAN YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe´de sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, uzun bir aranın ardından 11´e döndü. Antwerp maçının 9´uncu dakikasında İrfan Can, Mert Hakan´ın fileleri havalandırdığı golün asistini yaptı. Mücadele boyunca gösterdiği performansla tam not alan İrfan Can, 65 dakika sahada yer aldı. Antwerp karşılaşmasına ilk 11´de başlayan Mert Hakan Yandaş da performansı ile göz doldurdu. Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Mert Hakan, mücadelede kaldığı süre boyunca elinden gelenin fazlasını sahaya yansıttı. 29´uncu dakikada Berisha´nın golüne asist katkısı sunan Mert Hakan, 65 dakika görev aldı.

SIRADAKİ HEDEF KAYSERİ MAÇI

Fenerbahçe, Avrupa´da aldığı galibiyetin ardından yüzünü Süper Lig´e döndü. Pazar günü evinde konuk edeceği Kayserispor maçına odaklanan Fenerbahçe´de teknik direktör Pereira, formda olan oyuncularını fazla yormak istemedi. Mücadelede performansından memnun olduğu İrfan Can ile Mert Hakan´ı pazar günkü karşılaşmayı düşünerek 65 dakika oynatan Pereira, bir süre oyuncularına durumu açıkladı.