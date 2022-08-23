Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Austria Wien maçı biletler ne kadar?

Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Austria Wien maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Lig ve Avrupa'da üst üste galibiyetler alarak taraftarlarını bir hayli mutlu eden Fenerbahçe, bu kez sahasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Austria Wien'i konuk etmeye hazırlanıyor Peki, Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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