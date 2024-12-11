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        Haberler Bilgi Spor FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI İZLE! TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı izle (FB Avrupa maçı şifresiz izle)

        Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Fenerbahçe Avrupa maçı canlı izle

        UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, ev sahibi avantajını kullanarak İspanyol ekibini devirmek istiyor. Kritik mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı izle ekranı'' için araştırmalara başladı. FB Avrupa maçı TRT 1 ekranından canlı olarak takip edilebilecek. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı izle ve tüm detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:36
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        • 1

          Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı izle ekranı araştırmaları karşılaşmaya kısa süre kala hız kazandı. UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe ile İspanya ekibi Athletic Bilbao bu akşam kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler’in tek hedefi galibiyet. FB Avrupa maçı şifresiz TRT 1 üzerinden yayınlanacak. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı izle…

        • 2

          FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk ediyor.

          İşte Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

        • 3

          FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı, 11 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 18.30’da başlayacak.

        • 4

          FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

          Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto’nun yöneteceği Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.

        • 5

          FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

          Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri

          Atletich Bilbao: Simon, Gorosabel, Boiro, Vivan, Yeray, Yuri, Galarreta, Jauregizar (Prados), Inaki, Sancet (Gomez), Guruzeta (Berenguer)

        • 6

          FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 7

          11 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06.28 İstiklal Marşı

          06.30 Hayallerinin Peşinde

          10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13.15 Seksenler

          14.30 Masumlar Apartmanı

          17.40 İddiaların Aksine

          17.45 Ana Haber

          18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao | UEFA Avrupa Ligi

          21.00 Sen Türkülerini Söyle

          00.15 Teşkilat

          02.45 Seksenler

          03.50 Masumlar Apartmanı

        • 8

          TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

          TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

          Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        • 9

          UYDU: Türksat 4A

          Frekans: 11794

          Polarizasyon: V (Dikey)

          Sembol Oranı 30000

          FEC: ¾

          Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

          D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

          D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

          Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

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