Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi sonrası HT Spor'a telefonla bağlandı. Anderlecht eşleşmesini HT Spor'a değerlendiren Ilıcalı, kuradan memnun olduğunu belirtti.

"AVRUPA PERFORMANSINDAN SON DERECE MEMNUNUZ"

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Acun Ilıcalı kurayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

💥"Allah, gönlüme göre verdi diyebilirim."

🖍️"Kötü bir kura çektik demem, çok iyi bir kura da demem ama iyi bir kura derim."



🎙️Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve Avrupa Ligi play-off turu kura çekimini değerlendirdi. pic.twitter.com/DybTZchDGn — HT Spor (@HTSpor) January 31, 2025

"Şahsi olarak Allah gönlüme göre verdi diyebilirim. Bizim için bence güçlü rakiplere bakınca en güçlü rakiplerden biri değil. Kötü bir kura çektik asla demem çok iyi bir kura da demem ama iyi bir kura derim. Ülkemizde bazı şeyler futbol tabii ki herkesin kendi yorumunu yapacağı bir spor, saygı duyuyorum tabii ki, herkesin görüşü olabilir ama Fenerbahçe'nin Avrupa'daki performansını son derece tebrik ediyoruz, memnunuz. En önemli sebebi çok az takımın başına gelebilecek şeyler bizim başımıza geldi. Bazı oyuncularımızı Avrupa listesi kapandığı için UEFA listesine yazamadık. Bazı futbolcular listeye giremedi. Oyuncularımız sakatlandı. Ferdi'yi kaybettik. Onun üzerine Oosterwolde'nin sakatlığı gerçekleşti. Sakatlıklar üst üste geldi. Kadro daraldı. En kritik maçta kart cezalısı falan derken... Hayatımda ilk kez gördüğüm kardeşlerimle seyahat ettim Danimarka'ya. En zor kurayı çeken 3 takımdan biri Fenerbahçe'ydi. Bu kadar negatif durum üzerine takımımızın bu turdan çıkması gayet başarılı. Bundan sonra Anderlecht önemli bir takım ama Belçika takımlarına karşı ülkemizin bir başarısı vardı. Mutluyuz, umutluyuz"

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"KADROMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Tek hedeflerinin her kulvarda şampiyonluk olduğunu belirten Acun Ilıcalı, transfer çalışmaları hakkında da önemli ifadeler kullandı.

Ilıcalı, "Bizim hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Tartışılacak bir şey yok. Fenerbahçe'nin başka bir hedefi olamaz. Biz taraftarımızla, futbolcularımızla, yönetimimizle bu yola baş koyduk. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz, iyi kadro kuracağız, iyi hoca getireceğiz dedik. Hocamızı kimsenin tartışma lüksü yok Türkiye'de. Hocamıza istediği kadroyu verdik. Daha da iyisini vereceğiz. Biz yönetim olarak, yönetici arkadaşlarımla birlikte, başkanımız başta olmak üzere elimizden gelen tüm desteği vermek istiyoruz. Kadromuzu daha da güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

"KADIKÖY'DE ŞÖLEN OLACAK PAZAR GÜNÜ" 🗣️"Bizim her zaman hedefimiz şampiyonluktur. Tartışılacak bir şey değil zaten. Fenerbahçe'nin tek bir hedefi vardır: şampiyonluk. Fenerbahçe'nin başka bir hedefi olmaz."



🗣️"Bence pazar günü Kadıköy'de bir şölen olacak. Sezona yeniden başlıyormuşuz gibi hissediyorum."… pic.twitter.com/vSt3vOQyKB — HT Spor (@HTSpor) January 31, 2025 Acun Ilıcalı, "Başkanımız zaten bu konuda gözünü karartmış durumda. Taraftarımız da bunu görüyor. Biz de sonuna kadar arkasındayız başkanımızın. Başkanımızla beraber taraftarımızın hayalini kurduğu kadroyu yükselte yükselte kuracağız. Bu kadro en iyi kadro mudur, daha iyisini yaparsın. Futbol dinamik bir spor. Amacımız hep daha iyisi, daha iyisi. Bu sahaya da yansıyacak. Kadıköy'de bir şölen olacak pazar günü. Sezon yeniden başlıyormuşuz gibi hissediyorum. Taraftarımızla bir kez daha birliğin beraberliğin şovunu yapacağız. Hep beraber kenetlendik, tek bir yumruk olarak pazar günü sahada olacağız. Fenerbahçe için yeni bir dönem resmen başlıyor diyebilirim pazar günü" ifadelerini kullandı.

"SKRINIAR TRANSFERİNDE KAHRAMANIMIZ BAŞKANIMIZDIR" Acun Ilıcalı sözlerini şöyle noktaladı: "Fenerbahçeliler, Ali Koç gibi bir başkana sahip oldukları için çok şanslı. Başkanla beraber transferde çalışırken onun dünyasal gücünü de kullandığımız oluyor. Skriniar transferinde mesela, çok ciddi derecede Ali Koç farkını yaşadık. Detayları başka zaman anlatırım. Skriniar transferinde bir kahraman varsa başkanımızdır. Başkanımızın Ali Koç olmasını bu transferde çok hissettim. O açıdan mutluyum."