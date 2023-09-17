Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. Haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Ligde 1 maç eksikle 9 puanda bulunan sarı-lacivertliler Antalyaspor karşısında galibiyet alması durumunda tekrardan liderdlik koltuğuna oturacak. Antalyaspor ise ilk galibiyetinin peşinde. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
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Milli aranın ardından Süper Lig'de Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor olacak. Peki Fenerbahçe - Antalyspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...
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Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
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İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı gidişine devam etmek istiyor.
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Ligde 4. hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde, 3 puanla 14. sırada yer alan Bitexen Antalyaspor karşısında galip gelip liderliğini korumayı hedefliyor.
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EKSİKLER
Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.
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Orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
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Uzun dönemli sakatlıklarının ardından takımla çalışmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un ise kadroda yer bulması bekleniyor.
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Ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan giren Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kałuzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
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İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ
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- 10
Livakovic
- 11
Osayi-Samuel
- 12
Becao
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- 13
Djiku
- 14
Ferdi Kadıoğlu
- 15
Mert Hakan
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- 16
Fred
- 17
Szymanski
- 18
Cengiz Ünder
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- 19
Dusan Tadic
- 20
Edin Dzeko