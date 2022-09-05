Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-18 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 49-38 üstün gitti.

Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodunu 77-71 önde tamamladığı karşılaşmadan 96-92 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertli takıma kupayı, Mehmet Baturalp'in eşi Ülkü Baturalp ve ailesi takdim etti.

Organizasyondaki üçüncülük maçında ise Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Emlakjet karşılaştı. Rakibine 79-75 üstünlük sağlayan Beşiktaş, turnuvayı üçüncü tamamladı.