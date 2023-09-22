Fenerbahçe Alagöz Holding - Emlak Konut: 98-52 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Emlak Konut'u 98-52 yenerek 3'te 3 yaptı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü hafta açılış maçında Emlak Konut'u ağırlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, mücadeleden 98-52 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki üçüncü maçını da kazanırken, Emlak Konut ise üçüncü haftada ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Yener Yılmaz, Furkan Keseratar, Ömer Sarı
Fenerbahçe Alagöz Holding: Tilbe Şenyürek 19, Sevgi Uzun 10, Şerife Alperi Onar 20, Meesseman 27, Merve Aydın 6, Laksa 11, İdil Saçalır 5, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz
Emlak Konut: Wiese 14, Gizem Başaran Turan 14, Sehernaz Çidal 5, Zeynep Şevval Gül 5, Berfin Sertoğlu 4, Gizem Mürüvet Uca 8, Eda Balkan 2, Ceren Akpınar, Feray Laiç
1. Periyot: 24-13
Devre: 57-25
3. Periyot: 79-40