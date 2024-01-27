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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Alagöz Holding, Bursaspor deplasmanında kazandı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Alagöz Holding, Bursaspor deplasmanında kazandı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 108-77 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:27
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        Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda galip
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 108-77 yendi.

        Sarı-Lacivertliler bu sonuçla birlikte namağlup liderliğini sürdürdü.

        Salon: Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi

        Hakemler: Ali Şakacı, Ahmet Murat Arıkanlı, Fatih Erdoğan

        Bursa Uludağ Basketbol: Coulibaly 14, Tuba Poyraz 7, Eda Şahin, Wallace 20, Fluker 16, Baptiste 20

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Sudenur Akarpa, Sevgi Uzun 10, Howard 18, Selin Rachel Gül 4, İdil Saçalır 2, Alperi Onar 10, Anderson 6, Tilbe Şenyürek 13, Collier 24, McBride 21

        1. Periyot: 10-31

        Devre: 37-55

        3. Periyot: 55-77

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