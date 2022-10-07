Alanı mükemmel kaplayıp her seferinde topu aldılar. Bunun devamında Osayi, Rossi ve Emre’nin sürati Larnaca’yı çaresizliğe sürükledi. Maçın ruhunu şöyle anlatabiliriz sanırım: Larnacalı oyuncular maçı 7-0 kaybetmişler gibi hissediyorlardır. Ve Jesus da takımıyla hem gurur duyup hem de neden bu kadar stresli bir maç yaşadık yaşadık diyordur. Fenerbahçe’nin ceza sahası dışında her şeyi yüzde yüz doğru yaptığı bir maçtı. Bu zaten yetiyor (FANATİK)