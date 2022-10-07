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"DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları - Spor haberleri

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-0 yendi. Batshuayi ve Mamas'ın kendi kalesine attığı gollerle 3 puana uzanan Fenerbahçe haftayı lider tamamladı. Spor yazarları da sarı-lacivertlilerin aldığı görkemli galibiyeti değerlendirdi

07.10.2022 - 09:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • MEHMET DEMİRKOL: HER ŞEYİ DOĞRU YAPTILAR

    Batshuayi’nin, Rossi’nin pasıyla golü buluşu, Fenerbahçe’nin kendi savunma sisteminin açığını yakalaması aslında. Larnaka da takım boyunu kısa tutma konusunda ısrarlı bir ekip. Rossi’nin son vuruşlarda dün yaşadığı tedirginliği attığı bu pasta yaşamaması Fenerbahçe açısından güzel. Savunma 4’lüsü ile orta saha arasını Crespo ve İsmail’in merkezini oluşturduğu ekip her seferinde mükemmel doldurdu. 

     

  • Alanı mükemmel kaplayıp her seferinde topu aldılar. Bunun devamında Osayi, Rossi ve Emre’nin sürati Larnaca’yı çaresizliğe sürükledi. Maçın ruhunu şöyle anlatabiliriz sanırım: Larnacalı oyuncular maçı 7-0 kaybetmişler gibi hissediyorlardır. Ve Jesus da takımıyla hem gurur duyup hem de neden bu kadar stresli bir maç yaşadık yaşadık diyordur. Fenerbahçe’nin ceza sahası dışında her şeyi yüzde yüz doğru yaptığı bir maçtı. Bu zaten yetiyor (FANATİK)

  • ERCAN GÜVEN: FENERBAHÇE HAK ETTİĞİ FARKI YAPAMADI

    Geride kurduğu kalabalık savunma ile Fenerbahçe’yi pek alışık olmadığı set oyununa zorlayan rakip, yediği gole kadar maçın tek kale oynanmasına izin verdi ama ceza alanına yapılan tüm ortalarda topa ilk dokunan olunca, olağanüstü oynayan kalecisi Piric 45 dakikada 4, 90 dakikada 8 gol kurtarınca Fenerbahçe’nin güzel futbolu hak ettiği farkı yapamadı.

     

  • İkinci gol tam anlamıyla Fenerbahçe’nin AEK Larnaka ceza alanında yaptığı baskının ödülüydü ve serbest vuruştan gelen ortaya en son dokunup kendi kalesine gönderen rakipti. Normal sürenin bitmesine 4 dakika kala Serdar Aziz ile birlikte oyuna giren Arda bir dakika geçmeden şık gol denemesiyle alkışlayan tribünlere yanıt verdi sanki. Çok özel bir ilişki var Arda ile tribün arasında. Fenerbahçe için güzel bir geceydi. (MİLLİYET)

  • GÜRCAN BİLGİÇ: ÇEKİLİN YOLDAN

    Tribünlerin sıcaklığı ile birlikte maçın havası da kendine geldi. Normalde "altı rotasyona rağmen" dememiz lazım ama "rotasyon" oyuncuları maçın kahramanı olarak alkışların efendisi oldular. İlk yarı bittiğinde kaçan pozisyonları veya Batshuayi'nin golünü yazmak var ama detayda 300'e yakın pas var. Maçı sadece tek yönlü yapmadı İsmail Yüksek – Crespo orta sahası, Larnaca için de çözümsüz hale getirdi.

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