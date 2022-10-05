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Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Güney Kıbrıs Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de, hedef liderliği sürdürmek. Karşılaşma için geri sayım başlarken, futbolseverler, "Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte zorlu mücadele öncesinde iki takımda öne çıkan ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

05.10.2022 - 20:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında AEK Larnaca'yı konuk edecek temsilcimiz Fenerbahçe'de hedef üç puanı alıp grup liderliğinde avantajı sürdürmek. Karşılaşamanın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Chris Kavanagh oldu. Peki Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik. İşte detaylar...

  • FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de

  • FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

     

  • MAÇI İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak.

     

  • FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

    Fenerbahçe'de AEK Larnaca maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Luan Peres ve Joshua King'in tedavilerine devam ediliyor. İki isim de AEK Larnaca karşısında görev alamayacak.

     

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