Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında AEK Larnaca'yı konuk edecek temsilcimiz Fenerbahçe'de hedef üç puanı alıp grup liderliğinde avantajı sürdürmek. Karşılaşamanın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Chris Kavanagh oldu. Peki Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik. İşte detaylar...