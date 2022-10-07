Sarı-lacivertliler, 26'da Batshuayi ile öne geçerken ilk yarı böyle noktalandı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Rossi'nin pasında topla buluşan Emre Mor, ceza sahası sağ çaprazından rakibini çalımla geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda, sağ kale direğine çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.