Fenerbahçe Adana Demirspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 20. hafta maçına sahne olacak Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı bugün saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Berke; Osayi, Kim Min-Jae, Szalai, Novak; Sosa; İrfan Can, Mert Hakan, Zajc, Mesut; Serdar Dursun