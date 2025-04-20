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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Fenerbahçe: 3 - Kayserispor: 3 | MAÇ SONUCU - Bellona Kayserispor Haberleri

        Fenerbahçe: 3 - Kayserispor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe iki kez geriye düşüp ardından öne geçtiği mücadelede sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe'de goller 36 ile 79. dakikalarda Talisca ve 64. dakikada Maximin'den gelirken Kayserispor'un gollerini ise 7. dakikada Ramazan Civelek, 49. dakikada Livakovic (kk) ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 72 yaptı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5 oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 17:57 Güncelleme: 20.04.2025 - 21:49
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        Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı-Lacivertliler sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
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        Fenerbahçe'de goller 36 ile 79. dakikalarda Talisca ve 64. dakikada Maximin'den gelirken Kayserispor'un gollerini ise 7. dakikada Ramazan Civelek, 49. dakikada Livakovic (kk) ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligde ağır bir yara aldı ve puanını 72 yaptı. Kayserispor ise hanesine 1 puan ekleyerek puanını 37 yaptı.

        PUAN FARKI 5!

        Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5 oldu.

        PUAN DURUMU

        (77) Galatasaray(72) Fenerbahçe

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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        Galatasaray ise deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

        LIVAKOVIC BU SEZON İKİNCİ KEZ KENDİ KALESİNE GOL ATTI

        Bellona Kayserispor'un 49. dakikada 2-1 öne geçtiği pozisyonda Nazon'un kafa vuruşunda direkten dönen top Livakovic'in ayaklarına çarparak filelerle buluştu.

        Hırvat file bekçisi bu senaryoyu bu sezon ikinci kez yaşadı.

        Ligin ilk yarısında iç sahada Galatasaray ile oynanan derbi maçta da Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri dönerken Livakovic'in sırtına çarpıp yeniden kaleye yönelerek filelere gitmişti.

        FENERBAHÇE 2 KEZ PENALTI BEKLEDİ

        Fenerbahçe, Kayserispor maçında iki kez penaltı bekledi.

        41. dakikada Milan Skriniar, ceza sahası içinde yerde kaldı ve sarı lacivertli oyuncular penaltı itirazında bulundu. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Jeroen Manschot'un incelemesini bekledi ve ardından oyunu devam ettirdi.

        59. dakikada Edin Dzeko, kaleye vuruşunu yaptıktan sonra topun Jeanvier'in eline çarparak kornere gittiği yönünde itirazda bulundu.

        Fenerbahçeli oyuncuların yoğun penaltı itirazı sonrası Oğuzhan Çakır, VAR incelemesi yapıldığını işaret etti. Hollandalı VAR hakemi Manschot, yine incelemeye çağırmadı ve oyun devam etti.

        TALISCA DURDURULAMIYOR!

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de durdurulamıyor.

        31 yaşındaki oyuncu Kayserispor'a karşı 36. dakikada attığı golle Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol attı. 79. dakikada tekrardan sahneye çıkan Talisca penaltı golüyle takımını öne geçirdi.

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        Öte yandan Talisca, Fenerbahçe'nin son 10 golünün 7'sine imza attı.

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VARDI

        Fenerbahçe, Bellona Kayserispor mücadelesinde 3 oyuncusundan yararlanamadı.

        Enfeksiyon sebebiyle tedavisine hastanede devam edilen Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra ağrıları bulunan Sofyan Amrabat, Bellona Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı.

        Bu isimlerin yanı sıra, savunma oyuncusu Alexander Djiku da yabancı kontenjanı sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

        DIEGO CARLOS 10 MAÇ SONRA KADRODA

        Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı Diego Carlos, Bellona Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken, 10 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile 5 Şubat'ta oynanan müsabakada oyuna sonradan dahil olup 6 dakika sahada kalan Carlos, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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        EN-NESYRI 2 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE

        Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, ligde 2 maç sonra ilk 11'e döndü.

        Sarı-lacivertli ekibin Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı müsabakada ilk 11'de sahaya çıkan Youssef En Nesryi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisinde de Mourinho'nun ilk 11'de tercih ettiği isim olmuştu.

        Trabzonspor mücadelesinde süre almayan, Net Global Sivasspor karşılaşmasında ise oyuna sonradan dahil olup 9 dakika sahada kalan Youssef En-Nesyri, Bellona Kayserispor karşısında yeniden 11'e döndü.

        TARAFTARDAN TEPKİ

        Sarı-lacivertlilerin 90. dakikada yediği gol sonrası tribünlerden önce ıslık sesleri yükselirken, daha sonra "yönetim istifa" sloganları yapıldı.

        Hakemin son düdüğüyle birlikte yönetime tepkiler artarken, açılan müzik sesine de tepki gösterildi. Tribünlerde bazı rahatsızlanan taraftarlar olurken, sağlık ekiplerinin çağrıldığı görüldü.

        Okul Açık Tribünü ve Maraton Üst tribünün bir kısmında bazı taraftarlar ise stattan ayrılmazken yönetim aleyhine tezahüratlar yapıldı.

        WERNER LORANT İÇİN SAYGI DURUŞU

        Bugün vefat eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        2002 yılında sarı-lacivertli takımın başına geçen Alman teknik adam, Türkiye'de Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'yı da çalıştırmıştı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada Bellona Kayserispor öne geçti. Orta alanda Szymanski'nin hatasında araya giren Gökhan Sazdağı, savunma arkasına sarkan Ramazan Civelek'i gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan'ın yerden şutunda top Livakovic'in bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1.

        15. dakikada Saint-Maximin'in soldan ortasına penaltı noktasının sağında iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

        20. dakikada soldan Mert Müldür'ün etkili ortasına altıpasta iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

        29. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla solda ceza sahası içine giren Tadic, meşin yuvarlağı altıpasta müsait durumda bulunan En-Nesyri'ye kaldırdı. Faslı santrforun müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

        36. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Saint-Maximin'in yerden ortasında kaleci Bilal Bayazit'ın elinden sektirdiği topa altıpas içinde dokunan Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

        49. dakikada Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Kendi yarı sahasında kazandığı topla hareketlenen Gökhan Sazdağı, çalımlarla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası sağından ortaladı. Altıpas üzerinde Nazon'un kafa vuruşunda üst direkten dönen top, Livakovic'in ayaklarına çarparak ağlara gitti: 1-2.

        53. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu kornere çeldi.

        64. dakikada Fenerbahçe yeniden beraberliği yakaladı. Soldan Tadic'in ortasında altıpasta kaleci Bilal meşin yuvarlağı yumrukla uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı içinde topu önünde bulan Saint-Maximin'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

        76. dakikada altıpasın solunda oluşan karambolde Skriniar'ın vuruşunda top Gökhan Sazdağı'nın koluna çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'ın uyarısıyla 77. dakikada kenara geldi. Pozisyonu ekranda inceleyen Çakır, 78. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

        79. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca, kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

        90+4. dakikada Bellona Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağdan Gökhan Sazdağı'nın etkili ortasına altıpas üzerinde Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.

        90+6. dakikada Çağlar Söyüncü'nün şişirdiği topu ceza sahası içinde Talisca yere indirdi. Kontrol ettikten sonra Skriniar'ın altıpastan vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.

        Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.

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