Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe, Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak 23 yıl sonra evinde bordo-mavililere kaybetti.

Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, ikinci maçta da rakibini 3-1 yenerek finale yükselirken, bordo-mavili ekip, 23 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon Galatasaray'a 20 yıllık serisini kaybetmesinin ardından Trabzonspor'a karşı 23 yıllık yenilmeme serisi sona erdi.