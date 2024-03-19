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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulu KAP'a bildirdi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulu KAP'a bildirdi

        Fenerbahçe Kulübü, 2 Nisan 2024 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısının gerçekleştirileceğini KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 15:53 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:53
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        F.Bahçe olağanüstü genel kurulu KAP'a bildirdi
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        Fenerbahçe, 2 Nisan 2024 tarihinde olağanüstü genel kurulun toplanacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Sarı lacivertli kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Şirketimiz hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, Kulübün 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 19.03.2024 tarihinde Şirketimize bildirilmiş olup, alınan kararı kamuoyunun bilgisine sunarız.

        Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun , 18.03.2024 tarihinde aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır.

        1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine,

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        Gündem:

        1- Açılış,

        2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

        3- Saygı Duruşu,

        4- İstiklal Marşı,

        5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

        6- Kapanış.

        katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."

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