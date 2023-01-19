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Fenerbahçe: 2 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oldu. Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti

Giriş: 19.01.2023 - 19:32 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe: 2 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1. Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Zorlu geçen mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 2-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk golü 12. dakikada Fenerbahçe oyuncusu Zajc'tan geldi. Maçtaki ikinci gol ise 26. dakikada Çaykur Rizesporlu Sinan'dan geldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol ise 89. dakikada Enner Valencia'dan geldi.

Süper Lig'de Gaziantep maçında takımına son dakikada 3 puanı getiren golü kaydeden Enner Valencia, kupada da 89'da attığı golle çeyrek final biletini aldıran isim oldu.

İSMAİL YÜKSEK 3 AY SONRA KADRODA

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Çaykur Rizespor’u ağırlarken, sarı-lacivertli ekibin başarılı orta sahası İsmail Yüksek de 90 gün sonunda ilk 11’e döndü.

Son olarak ligin 11. haftasında 22 Ekim’de oynanan Medipol Başakşehir maçında 11’de görev alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 ay sonra ilk 11’de teknik direktör Jorge Jesus’un tercihi oldu. İsmail Yüksek, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, ligde ise 4 mücadelede kadroda olmasına rağmen süre almamıştı.

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