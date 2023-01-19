Süper Lig'de Gaziantep maçında takımına son dakikada 3 puanı getiren golü kaydeden Enner Valencia, kupada da 89'da attığı golle çeyrek final biletini aldıran isim oldu.

Son olarak ligin 11. haftasında 22 Ekim’de oynanan Medipol Başakşehir maçında 11’de görev alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 ay sonra ilk 11’de teknik direktör Jorge Jesus’un tercihi oldu. İsmail Yüksek, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, ligde ise 4 mücadelede kadroda olmasına rağmen süre almamıştı.