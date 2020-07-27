ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Fen ve Edebiyat Fakültesi Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Fen ve Edebiyat Fakültesi 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020
Aşağıdaki tabloda Fen ve Edebiyat Fakültesi Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Fen ve Edebiyat Fakültesi'nü tercih etmek isteyen adayların Sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
2019
2018
|Kont.
2019
2018
2017
2016
|Yer.
2019
2018
2017
2016
|Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016
|Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|5+0
7+0
8+0
8+0
|5
7
8
8
|497
66.000
78.812
41.000
|477,62476
346.15997
367,47882
391,06632
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|4+0
4+0
6+0
6+0
|4
4
6
6
|1.068
3.500
18.981
3.900
|460,16781
420.60097
423,27992
459,28814
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
3+0
3+0
5+0
|3
3
3
5
|1.177
1.340
3.071
3.200
|457,98843
440.14868
467,94103
463,60311
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|1.185
1.240
3.026
2.030
|457,85569
441.40305
468,22347
472,55509
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|1.382
1.960
3.693
2.460
|453,98460
432.18955
463,84519
468,90417
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|1.447
2.830
3.888
3.620
|452,87005
424.6447
462,76569
460,93777
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|5.033
9.280
44.142
22.700
|424,97514
399.68187
394,12732
413,17766
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|90+3
100+3
90+3
90+3
|93
103
93
93
|11.348
13.400
22.451
14.000
|406,46165
390.99972
418,12621
428,39683
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|28.390
27.800
41.571
21.800
|383,42567
372.21801
396,50799
414,53344
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|29.786
26.200
40.036
23.700
|382,08302
373.79131
397,96767
411,65840
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|65+2
65+2
40+1
65+2
|67
67
41
67
|36.659
34.300
46.204
30.100
|376,13009
366.40081
392,25896
403,16027
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|37.355
35.900
53.078
25.900
|375,58548
365.00161
386,37069
408,60478
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|39.753
40.200
59.085
31.000
|373,75410
361.56443
381,61931
402,07106
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|5+0
5+0
5+0
4+0
|5
5
5
4
|41.260
49.100
83.148
34.500
|372,67830
355.57229
364,68741
398,05111
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|7+0
7+0
7+0
7+0
|7
7
7
7
|42.769
42.900
61.866
31.800
|371,58854
359.67797
379,49548
401,13526
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|6+0
6+0
6+0
6+0
|6
6
6
6
|49.925
48.100
53.862
48.700
|366,84229
356.25653
385,76331
383,82899
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|50.596
60.600
90.571
38.900
|366,42877
348.88995
360,00233
393,22264
|EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|50.705
47.900
60.323
34.900
|366,35620
356.37096
380,65766
397,58434
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|50.898
53.800
79.683
39.100
|366,24342
352.66828
366,91630
392,97195
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|60.345
58.700
67.744
40.000
|360,77895
349.93174
375,16186
392,00813
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|4+0
4+0
6+0
0+0
|4
4
6
0
|60.784
71.600
1.271
—
|360,55339
343.4914
485,80546
180,00000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|61.217
63.800
74.251
40.500
|360,32145
347.28563
370,59715
391,55734
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|5+0
4+0
6+0
0+0
|5
4
6
0
|62.860
63.500
84.486
—
|359,43826
347.39703
363,85239
180,00000
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
70+2
75+2
75+2
|72
72
77
77
|67.106
65.000
70.968
41.600
|357,20734
346.67309
372,86264
390,42757
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|67.192
64.000
64.402
44.400
|357,15701
347.14895
377,59619
387,67506
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
90+3
95+3
95+3
|82
93
98
98
|68.140
74.000
68.827
36.600
|356,70218
342.3864
374,38444
395,58881
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|69.807
73.100
78.810
44.500
|355,81862
342.77889
367,47914
387,60167
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|5+0
4+0
3+0
4+0
|5
4
3
4
|72.934
77.200
104.571
43.500
|354,33408
340.96174
351,90361
388,51387
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|6+0
6+0
7+0
6+0
|6
6
7
6
|76.320
67.100
67.961
55.300
|352,78969
345.60002
374,99453
378,13247
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|86.179
84.600
91.802
52.000
|348,50131
337.78882
359,26469
380,87141
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|90.091
82.600
89.471
50.600
|346,92213
338.62419
360,69101
382,04140
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|90.449
81.600
95.427
46.000
|346,77553
339.04202
357,17376
386,26258
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|96,210
—
—
—
|344,48310
—
—
—
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|99,399
—
—
—
|343,21496
—
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SAMSUN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
65+2
65+2
65+2
|72
67
67
67
|108.143
96.800
102.680
52.600
|339,97331
333.04068
352,94387
380,30770
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|110.004
100.000
107.613
57.900
|339,31329
331.73414
350,24471
375,98942
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|113.166
105.000
97.437
63.300
|338,24115
330.03699
356,01213
371,92087
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
50+2
|72
62
62
52
|113.412
107.000
114.492
52.600
|338,15471
329.36963
346,54631
380,31956
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
70+2
75+2
75+2
|62
72
77
77
|122.551
118.000
111.949
64.800
|335,10174
325.59408
347,93291
370,77973
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SAKARYA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|126.191
118.000
127.311
58.400
|333,94643
325.5454
339,96815
375,59990
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|128.303
115.000
126.531
60.600
|333,29623
326.65382
340,35396
373,93986
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MERSİN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|132.021
116.000
109.258
69.000
|332,15628
326.16286
349,34576
367,84640
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
100+3
100+3
100+3
|82
103
103
103
|134.398
129.000
120.913
66.200
|331,42739
322.1558
343,18850
369,77931
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|135.750
142.000
140.172
69.800
|331,00805
318.42939
333,79119
367,28721
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AYDIN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|140.741
119.000
129.126
67.300
|329,48908
325.17769
339,08386
369,03328
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TRABZON)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|141.552
113.000
113.187
58.000
|329,25759
327.12092
347,24753
375,84843
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|144.000
110.000
107.700
55.900
|328,54638
328.28941
350,19860
377,59012
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|145.093
140.000
—
—
|328,22115
318.895
—
—
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|10+0
5+0
5+0
5+0
|10
5
5
5
|145.577
126.000
178.544
41.200
|328,08199
322.98997
317,14668
390,85822
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
80+2
80+2
80+2
|62
82
82
82
|145.732
137.000
128.430
76.200
|328,04482
319.80068
339,40692
362,78652
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|148.311
113.000
93.812
51.100
|327,32654
327.06815
358,07231
381,63115
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|150.337
132.000
148.428
68.500
|326,74953
321.40139
329,91764
368,17560
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|156.549
130.000
128.240
65.300
|325,07105
322.00881
339,50514
370,44720
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|166.950
153.000
175.258
77.600
|322,27444
315.23743
318,49396
361,90430
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|166.973
142.000
128.043
72.400
|322,26758
318.21275
339,60862
365,42157
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|167.411
158.000
206.115
70.900
|322,15855
313.95173
306,78843
366,50124
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
55+2
|62
62
62
57
|169.030
140.000
141.423
61.400
|321,74254
318.78887
333,21137
373,34282
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TRABZON)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|5+0
4+0
7+0
7+0
|5
4
7
7
|175.207
145.000
144.112
95.600
|320,16079
317.38011
331,90177
350,90279
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|177.028
158.000
116.074
73.300
|319,71246
313.89536
345,68975
364,83433
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|178.729
166.000
129.331
80.600
|319,29246
311.86591
338,98267
359,93658
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|15+0
13+0
—
—
|15
13
—
—
|179.924
170.000
—
—
|318,99656
310.98992
—
—
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MERSİN)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|8+0
8+0
7+0
6+0
|8
8
7
6
|182.145
138.000
134.932
73.300
|318,46706
319.45697
336,20989
364,81173
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|185.766
141.000
135.705
76.900
|317,58391
318.53479
335,85841
362,35876
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (EDİRNE)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
85+3
85+3
|82
82
88
88
|187.656
161.000
204.664
76.400
|317,13793
313.14353
307,29817
362,64331
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MANİSA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|100+3
100+3
110+3
100+3
|103
103
113
103
|192.612
172.000
214.012
73.500
|315,94975
310.57803
304,00328
364,68723
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
0+0
|62
62
62
0
|196.737
179.000
140.699
—
|315,00930
308.70936
333,56099
180,00000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|202.694
189.000
223.306
88.600
|313,64056
306.58886
300,81419
354,95877
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|204.916
198.000
128.759
83.000
|313,12078
304.50898
339,25913
358,33929
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|208.554
166.000
166.653
89.600
|312,29555
311.91438
322,06099
354,37136
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|24+0
19+0
—
—
|24
19
—
—
|209.981
183.000
—
—
|311,97979
307.87112
—
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|211.354
197.000
228.441
89.600
|311,67473
304.64207
299,13381
354,37373
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|220.156
185.000
224.627
84.000
|309,77741
307.44562
300,38100
357,77669
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
50+2
|72
62
62
52
|222.388
202.000
259.436
74.400
|309,30039
303.66391
289,59568
364,07372
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|222.455
190.000
155.327
87.600
|309,28255
306.30554
326,84416
355,56923
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KÜTAHYA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
85+3
80+2
80+2
|82
88
82
82
|227.152
193.000
240.539
84.600
|308,29251
305.57971
295,26723
357,38539
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|233.870
190.000
144.793
76.800
|306,88933
306.30488
331,58683
362,45028
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (RİZE)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|239.000
193.000
171.535
91.100
|305,84378
305.52076
320,00099
353,52863
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AMASYA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|242.784
188.000
172.600
83.900
|305,09211
306.82448
319,57992
357,84113
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ŞANLIURFA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
55+2
45+2
|62
62
57
47
|242.907
206.000
130.565
84.200
|305,06813
302.69373
338,38130
357,62213
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|245.591
238.000
—
—
|304,52570
296.27522
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURDUR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
65+2
60+2
0+0
|62
67
62
0
|246.452
163.000
151.045
—
|304,37125
312.64926
328,73245
180,00000
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SAMSUN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|246,868
—
—
—
|304,28457
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KONYA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|247.935
200.000
175.081
87.100
|304,07019
304.06416
318,56171
355,86697
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (UŞAK)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|254.034
209.000
241.663
89.100
|302,85833
302.05109
294,89658
354,64294
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|255.235
199.000
159.878
83.300
|302,63416
304.33226
324,86380
358,18260
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SAKARYA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|255.650
217.000
234.903
93.300
|302,55297
300.50085
297,05631
352,18944
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ZONGULDAK)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|260.654
218.000
240.932
90.100
|301,57030
300.29432
295,12962
354,09255
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|262.332
230.000
272.781
93.000
|301,24697
297.84454
285,76745
352,39258
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|80+2
100+3
100+3
100+3
|82
103
103
103
|262.408
228.000
186.654
103.000
|301,23151
298.20476
313,99548
346,72660
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|262.424
239.000
205.945
107.000
|301,22772
296.04985
306,84733
344,80145
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DÜZCE)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
60+2
60+2
55+2
|82
62
62
57
|263.432
213.000
333.609
80.400
|301,03740
301.18774
269,94561
360,05273
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (VAN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|264.391
234.000
175.469
89.100
|300,84743
297.09687
318,40470
354,66065
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NEVŞEHİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
90+3
100+3
100+3
|82
93
103
103
|267.089
213.000
217.921
97.300
|300,31484
301.32287
302,66281
349,86910
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADIYAMAN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|267.977
217.000
199.731
90.800
|300,13810
300.48445
309,10100
353,66063
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NİĞDE)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|278.668
212.000
210.817
97.900
|298,10965
301.3971
305,12764
349,56051
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|279.435
249.000
336.171
105.000
|297,96973
294.25206
269,31977
345,81307
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|282.206
270.000
174.896
110.000
|297,46860
290.48788
318,64686
343,07354
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GİRESUN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|283.094
201.000
198.579
96.000
|297,32016
303.8451
309,51686
350,60368
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|40+1
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|283.736
227.000
210.973
102.000
|297,20918
298.37554
305,06802
347,14204
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|285.728
218.000
147.549
94.000
|296,84360
300.19456
330,32011
351,76039
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|287.841
266.000
401.607
98.400
|296,47234
291.17498
254,43468
349,28243
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİLECİK)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|290.690
233.000
307.665
93.700
|295,95973
297.18116
276,38618
351,92149
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AKSARAY)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|293.182
202.000
190.038
97.800
|295,50293
303.58391
312,72031
349,63670
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|294.454
232.000
248.168
93.600
|295,27036
297.43548
292,93354
351,97365
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARABÜK)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|299.705
242.000
262.059
98.100
|294,33473
295.48458
288,83034
349,44252
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MARDİN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|301.297
250.000
210.940
98.500
|294,04978
294.14068
305,08124
349,19963
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MANİSA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|90+3
100+3
110+3
100+3
|93
103
113
103
|303.212
269.000
391.771
104.000
|293,71793
290.6119
256,57826
346,22486
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (OSMANİYE)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|303.293
235.000
232.687
101.000
|293,70228
296.92712
297,76845
347,60282
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRKLARELİ)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|305.930
262.000
331.687
95.200
|293,23490
291.8676
270,39788
351,09938
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|25+0
19+0
—
—
|25
19
—
—
|316.309
298.000
—
—
|291,43150
285.77894
—
—
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SİNOP)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|316.656
238.000
240.088
107.000
|291,36736
296.35694
295,40359
344,65022
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KASTAMONU)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|319.972
251.000
290.056
93.900
|290,80397
293.86086
281,02030
351,81569
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|321.180
330.000
—
—
|290,59451
280.64363
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (EDİRNE)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|70+2
80+2
85+3
85+3
|72
82
88
88
|323.684
303.000
456.433
107.000
|290,14528
284.97694
242,64158
344,47688
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (BARTIN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|326.663
257.000
279.053
105.000
|289,65009
292.77062
284,02261
345,78114
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BATMAN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
40+1
|62
62
52
41
|328.951
295.000
184.233
101.000
|289,26322
286.26645
314,92810
347,60642
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|330.742
245.000
233.992
105.000
|288,95557
294.98166
297,34811
345,73529
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|331.651
285.000
341.415
115.000
|288,80262
287.83595
268,08360
340,57535
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKAT)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|341.584
240.000
217.579
106.000
|287,15827
295.83956
302,77865
345,28329
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ÇANKIRI)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|347.723
270.000
337.914
108.000
|286,15749
290.41986
268,89795
344,21993
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|359.862
309.000
461.989
113.000
|284,18935
283.89222
241,45367
341,52289
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARAMAN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|364.774
249.000
268.618
102.000
|283,40709
294.2128
286,94988
347,18086
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (YOZGAT)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|366.892
262.000
254.180
110.000
|283,06798
291.78695
291,17597
343,17483
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|369.275
238.000
182.828
110.000
|282,69040
296.35768
315,46384
343,07371
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KÜTAHYA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|371.269
328.000
476.901
114.000
|282,37995
280.97124
238,16615
340,86920
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|371.765
309.000
364.733
123.000
|282,29377
283.9932
262,64910
336,65436
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
0+0
|62
62
52
0
|372.289
397.000
162.806
—
|282,22042
271.20654
323,65658
180,00000
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KİLİS)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|80+2
80+2
50+2
40+1
|82
82
52
41
|374.656
280.000
230.854
111.000
|281,85493
288.70597
298,35485
342,65347
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|70+2
90+3
90+3
90+3
|72
93
93
93
|375.134
326.000
235.843
118.000
|281,77529
281.32397
296,74197
339,13613
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
65+2
60+2
60+2
|62
67
62
62
|377.322
281.000
257.730
106.000
|281,43120
288.60344
290,10723
345,31243
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ARTVİN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|380.070
277.000
279.364
115.000
|281,00969
289.27
283,94679
340,48729
|ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|383.621
294.000
248.332
122.000
|280,46751
286.41401
292,88039
337,10622
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (UŞAK)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
58
62
|385.841
336.000
Dolmadı
116.000
|280,13504
279.7903
Dolmadı
340,33821
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AMASYA)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
50+2
|52
62
62
52
|389.650
348.000
459.015
120.000
|279,55589
278.01449
242,09080
338,20830
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ZONGULDAK)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|389.966
340.000
513.171
121.000
|279,50859
279.18842
229,08666
337,69847
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GİRESUN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|40+1
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|392.279
332.000
336.411
130.000
|279,15484
280.45068
269,26048
333,53448
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|31+0
—
—
—
|31
—
—
—
|395,327
—
—
—
|278,68202
—
—
—
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SİİRT)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|401.750
325.000
260.731
110.000
|277,73546
281.39773
289,22586
343,27399
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NEVŞEHİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|80+2
90+3
100+3
100+3
|82
93
99
103
|405.586
372.000
Dolmadı
127.000
|277,15121
274.67
Dolmadı
335,00447
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|405.790
326.000
276.475
123.000
|277,12373
281.27765
284,72673
336,66102
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (BARTIN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|40+1
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|410.291
368.000
326.580
134.000
|276,43165
275.18016
271,65389
331,61994
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADIYAMAN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|414.774
336.000
323.969
124.000
|275,76383
279.82182
272,30842
336,26630
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
80+2
80+2
80+2
|62
82
82
82
|415.907
358.000
276.338
124.000
|275,59473
276.61965
284,76052
336,24502
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRKLARELİ)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
70+2
60+2
60+2
|62
72
61
62
|418.495
407.000
Dolmadı
124.000
|275,21668
269.96854
Dolmadı
336,24457
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (NEVŞEHİR)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|419,121
—
—
—
|275,12224
—
—
—
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|7+0
7+0
10+0
5+0
|7
7
6
5
|420.558
241.000
Dolmadı
107.000
|274,91968
295.73317
Dolmadı
344,65635
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KARS)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|423.467
358.000
210.307
119.000
|274,50004
276.52964
305,30094
338,88732
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARABÜK)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|424.154
372.000
467.749
128.000
|274,39801
274.62267
240,18551
334,44222
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NİĞDE)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|425.795
350.000
469.360
128.000
|274,15571
277.76639
239,82793
334,52095
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİNGÖL)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|426.666
363.000
242.309
117.000
|274,02781
275.79753
294,70976
339,38959
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AĞRI)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|431.171
361.000
201.308
118.000
|273,38372
276.13459
308,55328
339,29376
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
52
52
|435.830
397.000
Dolmadı
124.000
|272,71801
271.24199
Dolmadı
336,03175
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MUŞ)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
50+2
|72
72
62
52
|438.447
383.000
236.937
120.000
|272,33330
273.11257
296,39703
337,90756
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BAYBURT)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
40+1
|62
62
52
41
|439.595
329.000
243.779
122.000
|272,16182
280.77315
294,25455
337,12009
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|40+1
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|441.025
379.000
294.409
139.000
|271,94245
273.67856
279,84457
329,50996
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (GÜMÜŞHANE)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
50+2
|72
72
62
52
|441.701
283.000
286.004
112.000
|271,84236
288.24119
282,11079
342,19059
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (OSMANİYE)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|442.266
355.000
414.985
131.000
|271,75677
276.98057
251,53422
333,23230
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SİNOP)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|70+2
80+2
70+2
70+2
|72
82
54
72
|445.511
412.000
Dolmadı
134.000
|271,29420
269.24574
Dolmadı
331,53732
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TUNCELİ)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|446.992
343.000
341.904
124.000
|271,07681
278.74627
267,95792
336,05520
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARAMAN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
57
62
|448.048
409.000
Dolmadı
127.000
|270,92970
269.69562
Dolmadı
334,83687
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KASTAMONU)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
57
52
|450.682
401.000
Dolmadı
127.000
|270,57794
270.65864
Dolmadı
334,75865
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|452,850
—
—
—
|270,27982
—
—
—
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİTLİS)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|455.060
331.000
269.184
116.000
|269,97220
280.48073
286,78528
339,91636
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ÇANKIRI)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|40+1
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|455.775
396.000
528.930
135.000
|269,86971
271.35478
223,24779
331,40346
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|459.868
398.000
433.194
133.000
|269,30050
271.10867
247,64170
332,16615
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ARTVİN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|40+1
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|462.703
521.000
212.551
150.000
|268,90893
256.41695
304,50610
324,84901
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKAT)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|463.325
404.000
491.423
136.000
|268,82317
270.32737
234,85503
330,81684
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (IĞDIR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|464.481
435.000
—
—
|268,66702
266.42449
—
—
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|17+0
22+0
22+0
22+0
|17
22
8
22
|470.840
494.000
Dolmadı
78.500
|267,76026
259.39259
Dolmadı
361,31880
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|43+0
24+0
4+0
4+0
|43
24
4
4
|485.729
275.000
259.931
65.500
|265,70284
289.55768
289,45834
370,32389
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
2+0
2+0
2+0
|3
2
2
2
|485.981
300.000
135.784
136.000
|265,66978
285.33918
335,81876
330,61462
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (YOZGAT)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|486.905
417.000
340.549
141.000
|265,54136
268.66236
268,27863
328,69256
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİNGÖL)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|40+1
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|491.229
527.000
282.504
153.000
|264,96327
255.72082
283,07727
323,63497
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)( Yabancı)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|10+0
10+0
10+0
15+0
|10
10
10
15
|491.779
739.000
329.000
259.000
|264,88920
234.72873
271,07042
288,44964
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (GÜMÜŞHANE)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
70+2
60+2
50+2
|62
72
62
52
|493.385
424.000
369.723
145.000
|264,66798
267.79706
261,49518
326,83408
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BAYBURT)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|40+1
60+2
50+2
40+1
|41
62
52
41
|501.052
560.000
297.815
151.000
|263,64837
252.23839
278,93878
324,42724
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
65+2
60+2
60+2
|62
67
62
62
|503.323
428.000
484.332
141.000
|263,34364
267.22647
236,50287
328,58535
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|26+0
26+0
15+0
14+0
|26
26
12
14
|519.286
470.000
Dolmadı
116.000
|261,25047
262.15319
Dolmadı
340,08650
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KARS)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|523.856
554.000
328.292
154.000
|260,64184
252.82878
271,24203
323,07432
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ARDAHAN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|526.569
351.000
316.671
128.000
|260,28247
277.56374
274,09543
334,58079
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AĞRI)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|40+1
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|536.474
573.000
280.921
153.000
|258,99810
250.84631
283,52736
323,52219
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ARDAHAN)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4)
|SÖZ
|40+1
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|542.614
555.000
370.896
158.000
|258,20706
252.71468
261,22859
321,61412
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MERSİN)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|39+0
38+0
37+0
29+0
|39
38
37
29
|543.459
387.000
533.911
144.000
|258,09436
272.49857
220,53452
327,14033
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|6+0
6+0
7+0
7+0
|6
6
7
7
|606.005
561.000
267.120
172.000
|250,26765
252.14862
287,37303
316,01986
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|5+0
5+0
16+0
8+0
|5
5
3
8
|617.786
493.000
Dolmadı
170.000
|248,83039
259.55196
Dolmadı
316,77980
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|8+0
9+0
8+0
12+0
|8
9
8
12
|667.625
643.000
237.887
244.000
|242,87505
243.8722
296,09754
292,43993
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|30+0
30+0
45+0
40+0
|30
30
29
40
|685.112
892.000
Dolmadı
213.000
|240,84099
211.33789
Dolmadı
301,79987
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4)
|SÖZ
|4+0
4+0
4+0
4+0
|4
4
4
4
|700.986
619.000
347.248
203.000
|238,99908
246.19505
266,70839
305,27165
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|20+0
17+0
54+0
0+0
|20
17
19
0
|752.736
786.000
Dolmadı
—
|232,96191
230.28408
Dolmadı
180,00000
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|15+0
8+0
10+0
7+0
|15
8
10
7
|769.695
652.000
236.936
316.000
|230,91072
242.99496
296,39723
274,27232
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|30+0
35+0
40+0
54+0
|30
24
40
54
|823.269
Dolmadı
268.883
268.000
|223,23143
Dolmadı
286,87171
285,80059
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4)
|SÖZ
|4000+100
3000+75
4000+100
4000+100
|3846
3075
2699
4100
|Dolmadı
749.000
Dolmadı
1.328.646
|Dolmadı
233.81726
Dolmadı
241,11501
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TRABZON)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|45+0
36+0
63+0
48+0
|23
36
46
48
|Dolmadı
886.000
Dolmadı
349.000
|Dolmadı
215.5297
Dolmadı
266,99910
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|14+0
53+0
65+0
67+0
|13
31
39
67
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
268.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
285,99840
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MERSİN)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|39+0
30+0
21+0
20+0
|36
30
19
20
|Dolmadı
582.000
Dolmadı
224.000
|Dolmadı
249.96608
Dolmadı
298,56057
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|40+0
20+0
20+0
20+0
|14
20
10
20
|Dolmadı
254.000
Dolmadı
72.600
|Dolmadı
293.28249
Dolmadı
365,30611
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|17+0
25+0
25+0
25+0
|4
12
16
25
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
288.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
280,83016
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|45+0
37+0
37+0
30+0
|36
37
28
30
|Dolmadı
862.000
Dolmadı
192.000
|Dolmadı
221.47121
Dolmadı
308,90191
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|11+0
30+0
59+0
50+0
|8
12
36
50
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
375.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
261,57510
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4)
|SÖZ
|8+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|40+0
50+0
43+0
43+0
|28
50
43
43
|Dolmadı
877.000
519.654
256.000
|Dolmadı
218.5559
226,95933
289,06990
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|17+0
22+0
22+0
22+0
|15
17
5
22
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
226.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
297,94158
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (NEVŞEHİR)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (NEVŞEHİR)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|44+0
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (NEVŞEHİR)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|45+0
36+0
27+0
32+0
|4
23
27
32
|Dolmadı
Dolmadı
449.857
281.000
|Dolmadı
Dolmadı
244,04589
282,68814
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|36+0
18+0
54+0
0+0
|22
17
32
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4)
|SÖZ
|10+0
10+0
5+0
5+0
|1
2
5
0
|Dolmadı
Dolmadı
543.382
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
199,78577
180,00000
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|10+0
10+0
10+0
10+0
|—
7
6
9
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4)
|SÖZ
|6+0
6+0
3+0
19+0
|1
0
3
2
|Dolmadı
Dolmadı
538.998
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
215,91116
180,00000
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|8+0
11+0
7+0
4+0
|1
3
7
4
|Dolmadı
Dolmadı
523.438
279.000
|Dolmadı
Dolmadı
225,61992
283,03317
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|2+0
2+0
3+0
0+0
|—
0
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|15+0
8+0
7+0
7+0
|1
3
7
7
|Dolmadı
Dolmadı
309.140
525.000
|Dolmadı
Dolmadı
276,01057
229,88893
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4)
|SÖZ
|5+0
6+0
3+0
6+0
|—
1
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|5+0
9+0
17+0
5+0
|—
0
6
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
540.000
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
224,57732
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|12+0
17+0
17+0
22+0
|3
4
14
21
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4)
|SÖZ
|9+0
4+0
4+0
5+0
|7
4
4
5
|Dolmadı
471.000
285.952
140.000
|Dolmadı
262.02291
282,12787
328,99686
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|21+0
24+0
27+0
40+0
|—
9
27
32
|Dolmadı
Dolmadı
528.919
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
223,25122
180,00000
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