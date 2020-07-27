Fen ve Edebiyat Fakültesi taban puanları 2020! Devlet ve Özel üniversite Fen ve Edebiyat Fakültesi başarı sıra

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Fen ve Edebiyat Fakültesi Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Fen ve Edebiyat Fakültesi 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...

FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020

Aşağıdaki tabloda Fen ve Edebiyat Fakültesi Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Fen ve Edebiyat Fakültesi'nü tercih etmek isteyen adayların Sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.

FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan

Türü

2019

2018 Kont.

2019

2018

2017

2016 Yer.

2019

2018

2017

2016 Başarı

Sırası

2019

2018

2017

2016 Taban

Puanı

2019

2018

2017

2016 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 5+0

7+0

8+0

8+0 5

7

8

8 497

66.000

78.812

41.000 477,62476

346.15997

367,47882

391,06632 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 4+0

4+0

6+0

6+0 4

4

6

6 1.068

3.500

18.981

3.900 460,16781

420.60097

423,27992

459,28814 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 3+0

3+0

3+0

5+0 3

3

3

5 1.177

1.340

3.071

3.200 457,98843

440.14868

467,94103

463,60311 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İngilizce) (4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 1.185

1.240

3.026

2.030 457,85569

441.40305

468,22347

472,55509 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 3+0

3+0

3+0

3+0 3

3

3

3 1.382

1.960

3.693

2.460 453,98460

432.18955

463,84519

468,90417 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 3+0

3+0

3+0

3+0 3

3

3

3 1.447

2.830

3.888

3.620 452,87005

424.6447

462,76569

460,93777 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 10+0

10+0

10+0

10+0 10

10

10

10 5.033

9.280

44.142

22.700 424,97514

399.68187

394,12732

413,17766 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 90+3

100+3

90+3

90+3 93

103

93

93 11.348

13.400

22.451

14.000 406,46165

390.99972

418,12621

428,39683 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 28.390

27.800

41.571

21.800 383,42567

372.21801

396,50799

414,53344 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 29.786

26.200

40.036

23.700 382,08302

373.79131

397,96767

411,65840 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 65+2

65+2

40+1

65+2 67

67

41

67 36.659

34.300

46.204

30.100 376,13009

366.40081

392,25896

403,16027 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 37.355

35.900

53.078

25.900 375,58548

365.00161

386,37069

408,60478 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 39.753

40.200

59.085

31.000 373,75410

361.56443

381,61931

402,07106 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 5+0

5+0

5+0

4+0 5

5

5

4 41.260

49.100

83.148

34.500 372,67830

355.57229

364,68741

398,05111 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 7+0

7+0

7+0

7+0 7

7

7

7 42.769

42.900

61.866

31.800 371,58854

359.67797

379,49548

401,13526 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 6+0

6+0

6+0

6+0 6

6

6

6 49.925

48.100

53.862

48.700 366,84229

356.25653

385,76331

383,82899 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 5+0

5+0

5+0

5+0 5

5

5

5 50.596

60.600

90.571

38.900 366,42877

348.88995

360,00233

393,22264 EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

90+3

90+3

90+3 82

93

93

93 50.705

47.900

60.323

34.900 366,35620

356.37096

380,65766

397,58434 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 50+2

50+2

50+2

40+1 52

52

52

41 50.898

53.800

79.683

39.100 366,24342

352.66828

366,91630

392,97195 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 60.345

58.700

67.744

40.000 360,77895

349.93174

375,16186

392,00813 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 4+0

4+0

6+0

0+0 4

4

6

0 60.784

71.600

1.271

— 360,55339

343.4914

485,80546

180,00000 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 61.217

63.800

74.251

40.500 360,32145

347.28563

370,59715

391,55734 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 5+0

4+0

6+0

0+0 5

4

6

0 62.860

63.500

84.486

— 359,43826

347.39703

363,85239

180,00000 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

70+2

75+2

75+2 72

72

77

77 67.106

65.000

70.968

41.600 357,20734

346.67309

372,86264

390,42757 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 3+0

3+0

3+0

3+0 3

3

3

3 67.192

64.000

64.402

44.400 357,15701

347.14895

377,59619

387,67506 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

90+3

95+3

95+3 82

93

98

98 68.140

74.000

68.827

36.600 356,70218

342.3864

374,38444

395,58881 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 69.807

73.100

78.810

44.500 355,81862

342.77889

367,47914

387,60167 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 5+0

4+0

3+0

4+0 5

4

3

4 72.934

77.200

104.571

43.500 354,33408

340.96174

351,90361

388,51387 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 6+0

6+0

7+0

6+0 6

6

7

6 76.320

67.100

67.961

55.300 352,78969

345.60002

374,99453

378,13247 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 86.179

84.600

91.802

52.000 348,50131

337.78882

359,26469

380,87141 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 90.091

82.600

89.471

50.600 346,92213

338.62419

360,69101

382,04140 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

60+2

60+2

60+2 72

62

62

62 90.449

81.600

95.427

46.000 346,77553

339.04202

357,17376

386,26258 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 10+0

—

—

— 10

—

—

— 96,210

—

—

— 344,48310

—

—

— ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

—

—

— 62

—

—

— 99,399

—

—

— 343,21496

—

—

— ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SAMSUN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

65+2

65+2

65+2 72

67

67

67 108.143

96.800

102.680

52.600 339,97331

333.04068

352,94387

380,30770 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 110.004

100.000

107.613

57.900 339,31329

331.73414

350,24471

375,98942 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 113.166

105.000

97.437

63.300 338,24115

330.03699

356,01213

371,92087 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

60+2

60+2

50+2 72

62

62

52 113.412

107.000

114.492

52.600 338,15471

329.36963

346,54631

380,31956 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

70+2

75+2

75+2 62

72

77

77 122.551

118.000

111.949

64.800 335,10174

325.59408

347,93291

370,77973 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SAKARYA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 126.191

118.000

127.311

58.400 333,94643

325.5454

339,96815

375,59990 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 128.303

115.000

126.531

60.600 333,29623

326.65382

340,35396

373,93986 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MERSİN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 132.021

116.000

109.258

69.000 332,15628

326.16286

349,34576

367,84640 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

100+3

100+3

100+3 82

103

103

103 134.398

129.000

120.913

66.200 331,42739

322.1558

343,18850

369,77931 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 50+2

60+2

60+2

60+2 52

62

62

62 135.750

142.000

140.172

69.800 331,00805

318.42939

333,79119

367,28721 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AYDIN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 140.741

119.000

129.126

67.300 329,48908

325.17769

339,08386

369,03328 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TRABZON)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

70+2

70+2 82

82

72

72 141.552

113.000

113.187

58.000 329,25759

327.12092

347,24753

375,84843 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KONYA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 144.000

110.000

107.700

55.900 328,54638

328.28941

350,19860

377,59012 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 145.093

140.000

—

— 328,22115

318.895

—

— İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 10+0

5+0

5+0

5+0 10

5

5

5 145.577

126.000

178.544

41.200 328,08199

322.98997

317,14668

390,85822 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

80+2

80+2

80+2 62

82

82

82 145.732

137.000

128.430

76.200 328,04482

319.80068

339,40692

362,78652 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 148.311

113.000

93.812

51.100 327,32654

327.06815

358,07231

381,63115 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 150.337

132.000

148.428

68.500 326,74953

321.40139

329,91764

368,17560 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 156.549

130.000

128.240

65.300 325,07105

322.00881

339,50514

370,44720 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 166.950

153.000

175.258

77.600 322,27444

315.23743

318,49396

361,90430 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 166.973

142.000

128.043

72.400 322,26758

318.21275

339,60862

365,42157 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 167.411

158.000

206.115

70.900 322,15855

313.95173

306,78843

366,50124 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (KONYA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

55+2 62

62

62

57 169.030

140.000

141.423

61.400 321,74254

318.78887

333,21137

373,34282 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TRABZON)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 5+0

4+0

7+0

7+0 5

4

7

7 175.207

145.000

144.112

95.600 320,16079

317.38011

331,90177

350,90279 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 177.028

158.000

116.074

73.300 319,71246

313.89536

345,68975

364,83433 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

70+2

70+2

70+2 62

72

72

72 178.729

166.000

129.331

80.600 319,29246

311.86591

338,98267

359,93658 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 15+0

13+0

—

— 15

13

—

— 179.924

170.000

—

— 318,99656

310.98992

—

— ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MERSİN)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 8+0

8+0

7+0

6+0 8

8

7

6 182.145

138.000

134.932

73.300 318,46706

319.45697

336,20989

364,81173 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 185.766

141.000

135.705

76.900 317,58391

318.53479

335,85841

362,35876 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (EDİRNE)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

85+3

85+3 82

82

88

88 187.656

161.000

204.664

76.400 317,13793

313.14353

307,29817

362,64331 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MANİSA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 100+3

100+3

110+3

100+3 103

103

113

103 192.612

172.000

214.012

73.500 315,94975

310.57803

304,00328

364,68723 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

0+0 62

62

62

0 196.737

179.000

140.699

— 315,00930

308.70936

333,56099

180,00000 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

70+2

70+2

70+2 62

72

72

72 202.694

189.000

223.306

88.600 313,64056

306.58886

300,81419

354,95877 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 204.916

198.000

128.759

83.000 313,12078

304.50898

339,25913

358,33929 ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 208.554

166.000

166.653

89.600 312,29555

311.91438

322,06099

354,37136 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 24+0

19+0

—

— 24

19

—

— 209.981

183.000

—

— 311,97979

307.87112

—

— MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 211.354

197.000

228.441

89.600 311,67473

304.64207

299,13381

354,37373 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 220.156

185.000

224.627

84.000 309,77741

307.44562

300,38100

357,77669 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

60+2

60+2

50+2 72

62

62

52 222.388

202.000

259.436

74.400 309,30039

303.66391

289,59568

364,07372 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 222.455

190.000

155.327

87.600 309,28255

306.30554

326,84416

355,56923 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KÜTAHYA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

85+3

80+2

80+2 82

88

82

82 227.152

193.000

240.539

84.600 308,29251

305.57971

295,26723

357,38539 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

90+3

90+3

90+3 82

93

93

93 233.870

190.000

144.793

76.800 306,88933

306.30488

331,58683

362,45028 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (RİZE)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 239.000

193.000

171.535

91.100 305,84378

305.52076

320,00099

353,52863 AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AMASYA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 242.784

188.000

172.600

83.900 305,09211

306.82448

319,57992

357,84113 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ŞANLIURFA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

55+2

45+2 62

62

57

47 242.907

206.000

130.565

84.200 305,06813

302.69373

338,38130

357,62213 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 245.591

238.000

—

— 304,52570

296.27522

—

— BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURDUR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

65+2

60+2

0+0 62

67

62

0 246.452

163.000

151.045

— 304,37125

312.64926

328,73245

180,00000 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SAMSUN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

—

—

— 62

—

—

— 246,868

—

—

— 304,28457

—

—

— SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KONYA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 80+2

90+3

90+3

90+3 82

93

93

93 247.935

200.000

175.081

87.100 304,07019

304.06416

318,56171

355,86697 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (UŞAK)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 254.034

209.000

241.663

89.100 302,85833

302.05109

294,89658

354,64294 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 255.235

199.000

159.878

83.300 302,63416

304.33226

324,86380

358,18260 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SAKARYA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 90+3

100+3

100+3

100+3 93

103

103

103 255.650

217.000

234.903

93.300 302,55297

300.50085

297,05631

352,18944 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ZONGULDAK)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 260.654

218.000

240.932

90.100 301,57030

300.29432

295,12962

354,09255 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 262.332

230.000

272.781

93.000 301,24697

297.84454

285,76745

352,39258 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KAYSERİ)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 80+2

100+3

100+3

100+3 82

103

103

103 262.408

228.000

186.654

103.000 301,23151

298.20476

313,99548

346,72660 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 262.424

239.000

205.945

107.000 301,22772

296.04985

306,84733

344,80145 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DÜZCE)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

60+2

60+2

55+2 82

62

62

57 263.432

213.000

333.609

80.400 301,03740

301.18774

269,94561

360,05273 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (VAN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 264.391

234.000

175.469

89.100 300,84743

297.09687

318,40470

354,66065 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NEVŞEHİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

90+3

100+3

100+3 82

93

103

103 267.089

213.000

217.921

97.300 300,31484

301.32287

302,66281

349,86910 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADIYAMAN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 267.977

217.000

199.731

90.800 300,13810

300.48445

309,10100

353,66063 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NİĞDE)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 278.668

212.000

210.817

97.900 298,10965

301.3971

305,12764

349,56051 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 279.435

249.000

336.171

105.000 297,96973

294.25206

269,31977

345,81307 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

70+2

70+2

70+2 62

72

72

72 282.206

270.000

174.896

110.000 297,46860

290.48788

318,64686

343,07354 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GİRESUN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 283.094

201.000

198.579

96.000 297,32016

303.8451

309,51686

350,60368 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 40+1

60+2

60+2

60+2 41

62

62

62 283.736

227.000

210.973

102.000 297,20918

298.37554

305,06802

347,14204 FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 285.728

218.000

147.549

94.000 296,84360

300.19456

330,32011

351,76039 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 287.841

266.000

401.607

98.400 296,47234

291.17498

254,43468

349,28243 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİLECİK)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 290.690

233.000

307.665

93.700 295,95973

297.18116

276,38618

351,92149 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AKSARAY)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 293.182

202.000

190.038

97.800 295,50293

303.58391

312,72031

349,63670 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 294.454

232.000

248.168

93.600 295,27036

297.43548

292,93354

351,97365 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARABÜK)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 299.705

242.000

262.059

98.100 294,33473

295.48458

288,83034

349,44252 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MARDİN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 50+2

50+2

50+2

40+1 52

52

52

41 301.297

250.000

210.940

98.500 294,04978

294.14068

305,08124

349,19963 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MANİSA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 90+3

100+3

110+3

100+3 93

103

113

103 303.212

269.000

391.771

104.000 293,71793

290.6119

256,57826

346,22486 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (OSMANİYE)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 303.293

235.000

232.687

101.000 293,70228

296.92712

297,76845

347,60282 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRKLARELİ)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 305.930

262.000

331.687

95.200 293,23490

291.8676

270,39788

351,09938 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 25+0

19+0

—

— 25

19

—

— 316.309

298.000

—

— 291,43150

285.77894

—

— SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SİNOP)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

70+2

70+2 82

82

72

72 316.656

238.000

240.088

107.000 291,36736

296.35694

295,40359

344,65022 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KASTAMONU)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 319.972

251.000

290.056

93.900 290,80397

293.86086

281,02030

351,81569 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 40+1

40+1

—

— 41

41

—

— 321.180

330.000

—

— 290,59451

280.64363

—

— TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (EDİRNE)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 70+2

80+2

85+3

85+3 72

82

88

88 323.684

303.000

456.433

107.000 290,14528

284.97694

242,64158

344,47688 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (BARTIN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 326.663

257.000

279.053

105.000 289,65009

292.77062

284,02261

345,78114 BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BATMAN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

50+2

40+1 62

62

52

41 328.951

295.000

184.233

101.000 289,26322

286.26645

314,92810

347,60642 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 330.742

245.000

233.992

105.000 288,95557

294.98166

297,34811

345,73529 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

70+2

70+2

70+2 62

72

72

72 331.651

285.000

341.415

115.000 288,80262

287.83595

268,08360

340,57535 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKAT)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 341.584

240.000

217.579

106.000 287,15827

295.83956

302,77865

345,28329 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ÇANKIRI)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 347.723

270.000

337.914

108.000 286,15749

290.41986

268,89795

344,21993 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 359.862

309.000

461.989

113.000 284,18935

283.89222

241,45367

341,52289 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARAMAN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 364.774

249.000

268.618

102.000 283,40709

294.2128

286,94988

347,18086 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (YOZGAT)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 366.892

262.000

254.180

110.000 283,06798

291.78695

291,17597

343,17483 HİTİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 369.275

238.000

182.828

110.000 282,69040

296.35768

315,46384

343,07371 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KÜTAHYA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 371.269

328.000

476.901

114.000 282,37995

280.97124

238,16615

340,86920 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 371.765

309.000

364.733

123.000 282,29377

283.9932

262,64910

336,65436 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (DİYARBAKIR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

60+2

50+2

0+0 62

62

52

0 372.289

397.000

162.806

— 282,22042

271.20654

323,65658

180,00000 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KİLİS)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 80+2

80+2

50+2

40+1 82

82

52

41 374.656

280.000

230.854

111.000 281,85493

288.70597

298,35485

342,65347 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 70+2

90+3

90+3

90+3 72

93

93

93 375.134

326.000

235.843

118.000 281,77529

281.32397

296,74197

339,13613 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

65+2

60+2

60+2 62

67

62

62 377.322

281.000

257.730

106.000 281,43120

288.60344

290,10723

345,31243 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ARTVİN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 380.070

277.000

279.364

115.000 281,00969

289.27

283,94679

340,48729 ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 383.621

294.000

248.332

122.000 280,46751

286.41401

292,88039

337,10622 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (UŞAK)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

58

62 385.841

336.000

Dolmadı

116.000 280,13504

279.7903

Dolmadı

340,33821 AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AMASYA)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 50+2

60+2

60+2

50+2 52

62

62

52 389.650

348.000

459.015

120.000 279,55589

278.01449

242,09080

338,20830 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ZONGULDAK)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 389.966

340.000

513.171

121.000 279,50859

279.18842

229,08666

337,69847 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GİRESUN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 40+1

60+2

60+2

60+2 41

62

62

62 392.279

332.000

336.411

130.000 279,15484

280.45068

269,26048

333,53448 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 31+0

—

—

— 31

—

—

— 395,327

—

—

— 278,68202

—

—

— SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SİİRT)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 401.750

325.000

260.731

110.000 277,73546

281.39773

289,22586

343,27399 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NEVŞEHİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 80+2

90+3

100+3

100+3 82

93

99

103 405.586

372.000

Dolmadı

127.000 277,15121

274.67

Dolmadı

335,00447 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 405.790

326.000

276.475

123.000 277,12373

281.27765

284,72673

336,66102 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (BARTIN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 40+1

60+2

60+2

60+2 41

62

62

62 410.291

368.000

326.580

134.000 276,43165

275.18016

271,65389

331,61994 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADIYAMAN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 414.774

336.000

323.969

124.000 275,76383

279.82182

272,30842

336,26630 FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ELAZIĞ)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

80+2

80+2

80+2 62

82

82

82 415.907

358.000

276.338

124.000 275,59473

276.61965

284,76052

336,24502 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRKLARELİ)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

70+2

60+2

60+2 62

72

61

62 418.495

407.000

Dolmadı

124.000 275,21668

269.96854

Dolmadı

336,24457 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (NEVŞEHİR)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 6+0

—

—

— 6

—

—

— 419,121

—

—

— 275,12224

—

—

— TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 7+0

7+0

10+0

5+0 7

7

6

5 420.558

241.000

Dolmadı

107.000 274,91968

295.73317

Dolmadı

344,65635 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KARS)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 423.467

358.000

210.307

119.000 274,50004

276.52964

305,30094

338,88732 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARABÜK)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

70+2

70+2

70+2 62

72

72

72 424.154

372.000

467.749

128.000 274,39801

274.62267

240,18551

334,44222 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NİĞDE)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 425.795

350.000

469.360

128.000 274,15571

277.76639

239,82793

334,52095 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİNGÖL)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 426.666

363.000

242.309

117.000 274,02781

275.79753

294,70976

339,38959 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AĞRI)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 431.171

361.000

201.308

118.000 273,38372

276.13459

308,55328

339,29376 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

52

52 435.830

397.000

Dolmadı

124.000 272,71801

271.24199

Dolmadı

336,03175 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MUŞ)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

70+2

60+2

50+2 72

72

62

52 438.447

383.000

236.937

120.000 272,33330

273.11257

296,39703

337,90756 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BAYBURT)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

50+2

40+1 62

62

52

41 439.595

329.000

243.779

122.000 272,16182

280.77315

294,25455

337,12009 HİTİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ÇORUM)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 40+1

60+2

60+2

60+2 41

62

62

62 441.025

379.000

294.409

139.000 271,94245

273.67856

279,84457

329,50996 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (GÜMÜŞHANE)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 70+2

70+2

60+2

50+2 72

72

62

52 441.701

283.000

286.004

112.000 271,84236

288.24119

282,11079

342,19059 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (OSMANİYE)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 442.266

355.000

414.985

131.000 271,75677

276.98057

251,53422

333,23230 SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SİNOP)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 70+2

80+2

70+2

70+2 72

82

54

72 445.511

412.000

Dolmadı

134.000 271,29420

269.24574

Dolmadı

331,53732 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TUNCELİ)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 50+2

50+2

50+2

40+1 52

52

52

41 446.992

343.000

341.904

124.000 271,07681

278.74627

267,95792

336,05520 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARAMAN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

57

62 448.048

409.000

Dolmadı

127.000 270,92970

269.69562

Dolmadı

334,83687 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KASTAMONU)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

57

52 450.682

401.000

Dolmadı

127.000 270,57794

270.65864

Dolmadı

334,75865 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 10+0

—

—

— 10

—

—

— 452,850

—

—

— 270,27982

—

—

— BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİTLİS)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 455.060

331.000

269.184

116.000 269,97220

280.48073

286,78528

339,91636 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ÇANKIRI)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 40+1

60+2

60+2

60+2 41

62

62

62 455.775

396.000

528.930

135.000 269,86971

271.35478

223,24779

331,40346 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 459.868

398.000

433.194

133.000 269,30050

271.10867

247,64170

332,16615 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ARTVİN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 40+1

60+2

60+2

60+2 41

62

62

62 462.703

521.000

212.551

150.000 268,90893

256.41695

304,50610

324,84901 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKAT)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 463.325

404.000

491.423

136.000 268,82317

270.32737

234,85503

330,81684 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (IĞDIR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 464.481

435.000

—

— 268,66702

266.42449

—

— İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 17+0

22+0

22+0

22+0 17

22

8

22 470.840

494.000

Dolmadı

78.500 267,76026

259.39259

Dolmadı

361,31880 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 43+0

24+0

4+0

4+0 43

24

4

4 485.729

275.000

259.931

65.500 265,70284

289.55768

289,45834

370,32389 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 3+0

2+0

2+0

2+0 3

2

2

2 485.981

300.000

135.784

136.000 265,66978

285.33918

335,81876

330,61462 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (YOZGAT)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 70+2

80+2

80+2

80+2 72

82

82

82 486.905

417.000

340.549

141.000 265,54136

268.66236

268,27863

328,69256 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BİNGÖL)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 40+1

60+2

60+2

60+2 41

62

62

62 491.229

527.000

282.504

153.000 264,96327

255.72082

283,07727

323,63497 HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)( Yabancı) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 10+0

10+0

10+0

15+0 10

10

10

15 491.779

739.000

329.000

259.000 264,88920

234.72873

271,07042

288,44964 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (GÜMÜŞHANE)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

70+2

60+2

50+2 62

72

62

52 493.385

424.000

369.723

145.000 264,66798

267.79706

261,49518

326,83408 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BAYBURT)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 40+1

60+2

50+2

40+1 41

62

52

41 501.052

560.000

297.815

151.000 263,64837

252.23839

278,93878

324,42724 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ERZİNCAN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

65+2

60+2

60+2 62

67

62

62 503.323

428.000

484.332

141.000 263,34364

267.22647

236,50287

328,58535 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 26+0

26+0

15+0

14+0 26

26

12

14 519.286

470.000

Dolmadı

116.000 261,25047

262.15319

Dolmadı

340,08650 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KARS)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 523.856

554.000

328.292

154.000 260,64184

252.82878

271,24203

323,07432 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ARDAHAN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(4) SÖZ 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 526.569

351.000

316.671

128.000 260,28247

277.56374

274,09543

334,58079 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AĞRI)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 40+1

60+2

60+2

60+2 41

62

62

62 536.474

573.000

280.921

153.000 258,99810

250.84631

283,52736

323,52219 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ARDAHAN)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı

(İÖ) (4) SÖZ 40+1

60+2

60+2

60+2 41

62

62

62 542.614

555.000

370.896

158.000 258,20706

252.71468

261,22859

321,61412 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MERSİN)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 39+0

38+0

37+0

29+0 39

38

37

29 543.459

387.000

533.911

144.000 258,09436

272.49857

220,53452

327,14033 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 6+0

6+0

7+0

7+0 6

6

7

7 606.005

561.000

267.120

172.000 250,26765

252.14862

287,37303

316,01986 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%25 İndirimli) (4) SÖZ 5+0

5+0

16+0

8+0 5

5

3

8 617.786

493.000

Dolmadı

170.000 248,83039

259.55196

Dolmadı

316,77980 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 8+0

9+0

8+0

12+0 8

9

8

12 667.625

643.000

237.887

244.000 242,87505

243.8722

296,09754

292,43993 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 30+0

30+0

45+0

40+0 30

30

29

40 685.112

892.000

Dolmadı

213.000 240,84099

211.33789

Dolmadı

301,79987 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Ücretli) (4) SÖZ 4+0

4+0

4+0

4+0 4

4

4

4 700.986

619.000

347.248

203.000 238,99908

246.19505

266,70839

305,27165 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 20+0

17+0

54+0

0+0 20

17

19

0 752.736

786.000

Dolmadı

— 232,96191

230.28408

Dolmadı

180,00000 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 15+0

8+0

10+0

7+0 15

8

10

7 769.695

652.000

236.936

316.000 230,91072

242.99496

296,39723

274,27232 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 30+0

35+0

40+0

54+0 30

24

40

54 823.269

Dolmadı

268.883

268.000 223,23143

Dolmadı

286,87171

285,80059 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR)( Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)

(Açıköğretim) (4) SÖZ 4000+100

3000+75

4000+100

4000+100 3846

3075

2699

4100 Dolmadı

749.000

Dolmadı

1.328.646 Dolmadı

233.81726

Dolmadı

241,11501 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TRABZON)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 45+0

36+0

63+0

48+0 23

36

46

48 Dolmadı

886.000

Dolmadı

349.000 Dolmadı

215.5297

Dolmadı

266,99910 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 14+0

53+0

65+0

67+0 13

31

39

67 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

268.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

285,99840 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MERSİN)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 39+0

30+0

21+0

20+0 36

30

19

20 Dolmadı

582.000

Dolmadı

224.000 Dolmadı

249.96608

Dolmadı

298,56057 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 40+0

20+0

20+0

20+0 14

20

10

20 Dolmadı

254.000

Dolmadı

72.600 Dolmadı

293.28249

Dolmadı

365,30611 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 17+0

25+0

25+0

25+0 4

12

16

25 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

288.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

280,83016 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 45+0

37+0

37+0

30+0 36

37

28

30 Dolmadı

862.000

Dolmadı

192.000 Dolmadı

221.47121

Dolmadı

308,90191 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 11+0

30+0

59+0

50+0 8

12

36

50 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

375.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

261,57510 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Ücretli) (4) SÖZ 8+0

—

—

— 3

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 40+0

50+0

43+0

43+0 28

50

43

43 Dolmadı

877.000

519.654

256.000 Dolmadı

218.5559

226,95933

289,06990 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 17+0

22+0

22+0

22+0 15

17

5

22 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

226.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

297,94158 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (NEVŞEHİR)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(Ücretli) (4) SÖZ 5+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (NEVŞEHİR)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 44+0

—

—

— 5

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (NEVŞEHİR)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%25 İndirimli) (4) SÖZ 5+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 45+0

36+0

27+0

32+0 4

23

27

32 Dolmadı

Dolmadı

449.857

281.000 Dolmadı

Dolmadı

244,04589

282,68814 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 36+0

18+0

54+0

0+0 22

17

32

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

— Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(Ücretli) (4) SÖZ 10+0

10+0

5+0

5+0 1

2

5

0 Dolmadı

Dolmadı

543.382

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

199,78577

180,00000 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 10+0

10+0

10+0

10+0 —

7

6

9 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 10+0

—

—

— 3

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(Ücretli) (4) SÖZ 6+0

6+0

3+0

19+0 1

0

3

2 Dolmadı

Dolmadı

538.998

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

215,91116

180,00000 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 8+0

11+0

7+0

4+0 1

3

7

4 Dolmadı

Dolmadı

523.438

279.000 Dolmadı

Dolmadı

225,61992

283,03317 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (KKTC-GİRNE)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 2+0

2+0

3+0

0+0 —

0

0

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

— Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKE)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 15+0

8+0

7+0

7+0 1

3

7

7 Dolmadı

Dolmadı

309.140

525.000 Dolmadı

Dolmadı

276,01057

229,88893 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(Ücretli) (4) SÖZ 5+0

6+0

3+0

6+0 —

1

0

0 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 5+0

9+0

17+0

5+0 —

0

6

5 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

540.000 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

224,57732 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 12+0

17+0

17+0

22+0 3

4

14

21 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(Burslu) (4) SÖZ 9+0

4+0

4+0

5+0 7

4

4

5 Dolmadı

471.000

285.952

140.000 Dolmadı

262.02291

282,12787

328,99686 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) Türk Dili ve Edebiyatı

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 21+0

24+0

27+0

40+0 —

9

27

32 Dolmadı

Dolmadı

528.919

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

223,25122

180,00000