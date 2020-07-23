Doyurucu, lezzetli ve yapımı çok kolay olan fellah köftesi tarifini sizlerle paylaşacağım.

Fellah köftesi tarifi için gerekli malzemeler:

Sosu için gerekli malzemeler:

Süslemek için:

Haşlamak için gerekli malzemeler:

Fellah köftesi tarifinin yapılışı: