Felix Uduokhai: Söyleyecek kelime bulamıyorum

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın defans oyuncusu Felix Uduokhai, karşılaşmayı değerlendirdi.

"SÖYLEYECEK KELİME BULAMIYORUM"

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Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Uduokhai, şu sözleri kullandı;

"Söyleyecek kelime bulamıyorum. Rakipten bir kişi fazla oynadık, durum 1-1'di ve 20 dakika vardı. Maçı kaybettik, çok üzücü. Bir kişi fazla kaybetmek üzücü. İyi oynayamadık ve iyi değildik."