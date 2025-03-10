Felix Uduokhai: Söyleyecek kelime bulamıyorum
Beşiktaş'ın stoperi Felix Uduokhai, 2-1 yenildikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Söyleyecek kelime bulamıyorum" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın defans oyuncusu Felix Uduokhai, karşılaşmayı değerlendirdi.
"SÖYLEYECEK KELİME BULAMIYORUM"
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Uduokhai, şu sözleri kullandı;
"Söyleyecek kelime bulamıyorum. Rakipten bir kişi fazla oynadık, durum 1-1'di ve 20 dakika vardı. Maçı kaybettik, çok üzücü. Bir kişi fazla kaybetmek üzücü. İyi oynayamadık ve iyi değildik."