08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilecik'te kediler tarafından yaralanarak felç olan yavru sincap, kentte hayvan sevgisiyle tanınan Sühendan Senger'in ev arkadaşı oldu.
AA'nın haberine göre boyun, burun ve ağız kısmından ağır yaralanan sincabı evine götüren ve besleyen Senger, ona adeta bir bebek gibi ilgi gösteriyor.
Arka ayağındaki his kaybı nedeniyle doğaya salınması mümkün olmayan sincabı, keçi sütüyle besleyen Senger, maskot haline gelen sevimli hayvana "Badem" ismini verdi.
"HAYVANLARA AŞIRI SEVGİM VAR"
Bilecik Belediyesi Hayvan Barınağı çalışanı Senger, yaptığı açıklamada, çocukluğunda annesinin korkusu nedeniyle evinde hayvan besleyemediğini söyledi.
Hayvanları çok sevdiğini anlatan Senger, şöyle konuştu:
"Bizim zamanımızda annemiz sokaklara kolay kolay bırakmazdı. Annem hayvanlardan çok korktuğu için hiçbir hayvanı sevme imkanımız olmadı. Babam emniyet mensubuydu, ben de sokakta gördüğüm tüm yaralı hayvanları emniyete götürürdüm. Orada tedavi ettirirdik. O gün bu gündür hayvanlara aşırı sevgim var. Çünkü onların dilleri yok, kendilerini ifade edemiyorlar. İnsanların onlara daha duyarlı bakmaları gerekiyor."
YARALI SİNCABA KIYAMADI, EVE GETİRDİ
Bir vatandaşın yaralı sincabı önceki gün barınağa getirdiğini anlatan Senger, "Sevimliliği nedeniyle adını Badem koydum. Boyun, burun ve ağız kısmında yaralar vardı. Yaralarını kantaron yağı ile tedavi ettik ama özellikle sağ arka ayağında his yoktu. Bunun üzerine veteriner hekimimiz vitamin iğneleri yaptı. Biraz daha hareketlendi" dedi.
Senger, tedavinin ardından sincabın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirterek, şunları söyledi:
"Yemesi, içmesi güzel. Yavrudan biraz büyük. Keçi sütünü çok seviyor. Hafif ısıtıp bol su veriyorum. Düzenli iğne yaptırıyorum. Barınakta bırakmaya kıyamadım, eve getirdim. Üç kedim var ama onlar sincaba yanaşmadı. Kedi kafesine koydum. Yatarken kapatıyorum. Badem ile benim aramda bir bağ oluştu. Benim için tüm hayvanlar ayrı. Evde bakmaya devam edeceğim. Felçli olduğu için doğaya salma durumumuz olmayacak."
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