Federica Mogherini kimdir? sorusu verdiği 15 Temmuz mesajı sonrasında günceme geldi. Federica Mogherini, "Bugün darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz" dedi. Federica Mogherini'nin hayatı haberimizde.

FEDERICA MOGHERINI KİMDİR?

Federica Mogherini 16 Haziran 1973'te Roma'da doğdu. İtalya eski dışişleri bakanlığı görevini yaptı. 1 Kasım 2014 tarihinden beri Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi.

Yönetmen Flavio Mogherini'nin (1922-1994) kızıdır. Roma La Sapienza Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi almıştır. Albay Domenico Rebesani ile evli olup Caterina (d. 2005) ve Marta (d. 2010) adında iki kız çocuğu vardır. 1996'da Sol Demokratlar'ın gençlik hareketi olan Genç Komünistler'e üye olarak siyasete başlamıştır. 2001'den itibaren merkez sol liderler Piero Fassino, Walter Veltroni ve Pierluigi Bersani'nin yanında görev almıştır. 2008 yılında Demokrat Parti'den milletvekili seçilmiştir. 22 Şubat 2014 tarihinde kurulan Matteo Renzi Hükümeti'nde Dışişleri Bakanı olarak görev almıştır. 1 Kasım 2014 tarihinde Jean-Claude Juncker tarafından kurulan Avrupa Komisyonu'nda Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi olmuştur.

Görevleri

Meclis

29 Nisan 2008 - 14 Mart 2013 : Veneto 7. seçim çevresi milletvekili

15 Mart 2013 - 30 Ekim 2014 : Emilia-Romagna 9. seçim çevresi milletvekili

Hükümet

22 Şubat 2014 - 31 Ekim 2014 : Dışişleri Bakanı

Avrupa Komisyonu

1 Kasım 2014 - görevde : Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi