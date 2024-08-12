Fed toplantı tarihleri: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Karar için gözler yeni toplantı tarihine çevrildi. Bilindiği gibi, bu sene 8 toplantı gerçekleştiriliyor. Fed toplantı tarihlerini sizler için haberimizde derledik. İşte "Fed faiz kararı ne zaman, hangi ay açıklanacak?" sorusunun yanıtı ile merak edilen bilgiler...
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Fed faiz kararı bekleniyor. Hatırlanacağı gibi, ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu yıl 8 toplantı gerçekleştiriliyor. Eylül ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtları...
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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'de eylül ayı faiz kararı açıklanacak.
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Diğer toplantı tarihleri:
17-18 Eylül 2024
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 2024
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