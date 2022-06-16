Fed sonrası dolarda son durum

Dün piyasaların gözü Fed'in faiz kararına çevrilmişti. Fed 75 baz puanlık faiz artırımına giderek 1994'ten bu yana ilk kez 75 baz puanlık faiz artırım kararı aldı.

Söz konusu artırım beklentilere paralel gerçekleşti. Geçen cuma ABD'de mayıs ayı enflasyonunun yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine yükseldiği açıklandı. Enflasyonun beklentiyi aşmasıyla ise piyasalarda 75 baz puan artırım fiyatlanmaya başlamıştı.

Dün gece kararın ardından dolar/TL'de önemli bir hareket yaşanmadı. Kur 17.25-1728 aralığında hareket etti.

Dolar yeni güne 17.25, Euro ise 18.07 liradan başladı.