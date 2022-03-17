Fed'in 3 yılın ardından faiz artırımına gitmesi kripto paralarda hareketliliğe yol açtı. Fed politika faizini beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına çekti.
Bu karar öncesi 39.600 dolar civarında seyreden Bitcoin kararın ardından yükselişe geçti. Bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 4.2 yükselerek 41.100 dolara tırmandı.
Yükselişte faiz kararı kadar Fed Başkanı Jerome Powell'ın sıkılaşma mesajları da etkili oldu. Powell düzenlenen basın toplantısında “Amerikan ekonomisi çok güçlü ve daha sıkı para politikasını kaldırmak için iyi bir konumda” ifadelerini kullandı. Gerekirse politikayı daha hızlı sıkılaştırabileceklerini belirten Powell “Enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde yukarı yönlü baskının devam etme risklerine karşı dikkatliyiz.” ifadelerini kullandı.
Bu açıklamaların ardından ABD tahvil getirilerinde düşüşler yaşanırken, kripto para piyasasında alım rüzgarı başladı.
AVAX YÜZDE 10 DEĞER KAZANDI
Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum son 24 saatte yüzde 5 yükselerek 2.760 doları aştı. İlk 10'da yer alan kripto paralar arasında Avalanche (AVAX) yüzde 10 ile en dikkat çekici yükselişlerden birisine imza attı. AVAX'ın değeri 76 doları aştı.
İlk 100'de yer alan kripto parların 92'si son 24 saatte dolar bazında yükseliş yaşadı.
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