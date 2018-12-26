26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faiz politikasını büyümeyi yavaşlatacağı gerekçesiyle sert bir dille yoğun olarak eleştirmeye devam ediyor.
Dün Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile ilgili sorulan bir soruyu "Fed faizleri çok hızlı artırıyor" şeklinde yanıtladı.
Öte yandan, Bloomberg tarafından yapılan bir araştırmaya göre Trump'ın 'aptalca' olarak nitelediği Fed'in faiz artışlarının Trump'ın kişisel servetini de etkilediği ortaya çıktı. Buna göre, Fed'in her faiz artışında Trump'ın temel faiz ve libora dayalı değişken faizlerle aldığı 340 milyon dolarlık kredilerin maliyeti artıyor.
ABD Başkanları için zorunlu olan mal beyanı baz alınarak yapılan araştırmaya göre, Ocak 2017'den bu yana Fed'in düzenli faiz artırımlarının Aralık ayındaki 25 bp artış da eklendiğinde Trump'ın borçlanma maliyetine etkisi toplam 6 milyon dolara ulaştı.
Donald Trump'ın aldığı değişkenli faizli mortgage kredilerinin, Fed'in neredeyse hiç sıkılaşmaya gitmediği ve faiz artırmadığı 2012 ve 2015 yılları arasında Deutsche Bank'tan, Washington ve Chicago'da otel yapmak ve Miami'de golf sahası inşası için kullandırıldığı ortaya çıktı.
Trump göreve geldiğinden bu yana faizleri 6 kez artıran Fed, bankaların en ayrıcalıklı müşterileri için uyguladığı tahmini 3.75 puan civarındaki faizleri 5.25 civarına taşıdı. Temel faize (prime rate) endeksli kredilerin maliyeti bu dönemdeki her çeyrek puanlık artış için 850 bin dolar artarak, toplamda 11.2 milyon dolardan 16.3 milyon dolara yükseldi.
Bloomberg Milyarderler endeksine göre son 2 yılda Trump'ın toplam serveti yüzde 7 civarında düşerek 2.8 milyar dolara geriledi.
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