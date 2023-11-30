Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.993,51 %-0,20
        DOLAR 28,8579 %-0,27
        EURO 31,6030 %-0,50
        ALTIN 1.893,94 %-0,39
        FAİZ 38,74 %-2,15
        GÜMÜŞ GRAM 23,29 %0,15
        BITCOIN 37.875,00 %0,37
        GBP/TRY 36,5326 %-0,57
        EUR/USD 1,0932 %-0,37
        BRENT 84,26 %1,40
        ÇEYREK ALTIN 3.096,59 %-0,39
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ABD Merkez Bankası faiz kararı tarihi - Merak Edilenler Haberleri

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ABD Merkez Bankası faiz kararı tarihi

        ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi piyasaların bekleyişi sürüyor. Fed iki ayda bir defa faiz kararı açıklıyor. Karar genellikle iki günlük toplantının ardından açıklanıyor. İşte ABD Merkez Bankası faiz kararı tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi geri sayım sürüyor. Piyasalar tarafından yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte "Fed faiz kararı açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Fed'in faiz kararıyla ilgili detaylar...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Fed'in faiz kararı Aralık ayı sonu gelmeden açıklanacak. Buna göre Fed faiz kararı 12 - 13 Aralık günü yapılacak toplantılar sonrasında belli olacak.

        • 3

          Faiz kararının geçmiş temayüllere bakıldığında 13 Aralık akşamı saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Doktor ve sağlık çalışanına silahla saldırmıştı! Cezası belli oldu!
        Doktor ve sağlık çalışanına silahla saldırmıştı! Cezası belli oldu!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        61 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı! 4'ünde HIV çıktı!
        61 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı! 4'ünde HIV çıktı!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        "Enflasyon da olmasın zam da yapmayın"
        "Enflasyon da olmasın zam da yapmayın"
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Habertürk Anasayfa