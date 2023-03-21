Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 Mart ayı FED PPK faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta ve faiz beklentisi ne yönde?

Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı PPK toplantı tarihi gündemdeki yerini koruyor. ABD Para Politikası Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan toplantının ardından Mart ayı FED faiz kararı açıklanacak. İşte, 2023 Mart ayı FED faiz kararı ve PKK toplantı tarihi hakkında merak edilen detaylar...

Giriş: 21.03.2023 - 09:06 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Yılın ilk FED faiz kararı toplantısında ABD Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkardı. Gözler 2023 Mart ayı FED faiz kararı için ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'den gelecek açıklamaya çevrildi. ABD'deki banka iflaslarının ardından FED'in yeni faiz hamlesi merak konusu oldu. İşte, 2023 FED PPK faiz kararı toplantısı tarihi...

  • MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, MART AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    FED faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihinde olacak. Faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.

  • FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Federal fonlama faizinin 25 baz puan artırılmasının beklendiğini ifade eden Moody's, "Bankacılık sistemindeki stres yoğunlaşır ise Fed durumu değerlendirmek için faiz artırımlarını durdurabilir" ifadelerini kullandı.

  • FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

    31 Ocak - 1 Şubat

    21-22 Mart

    2-3 Mayıs

    13-14 Haziran

    25-26 Temmuz

    19-20 Eylül

    31 Ekim - 1 Kasım

    12-13 Aralık

  • YILIN İLK FED FAİZ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    2023 yılının ilk Fed faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. 

  • 2023 OCAK FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

    ABD merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti.

    Beklentilere paralel bir şekilde artırım hızında frene basan FOMC son olarak aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Daha önceki 4 toplantıda ise 75'er baz puanlık faiz artırımları gelmişti. Son kararla beraber son 8 toplantıda toplamda politika faizini 450 baz puan artırmış oldu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.