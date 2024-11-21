Fed faiz toplantısı için geri sayım devam ediyo. 2024 yılının son faiz kararı, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle küresel enflasyon ve resesyon endişelerinin arttığı bu dönemde, alınacak kararların ekonomik dengelere etkisi büyük önem taşıyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalarla yol haritasını kesinleşmesi bekleniyor. Faiz kararının hangi tarihte açıklanacağı ve sürece dair detaylar haberimizde...