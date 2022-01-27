Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Fed faiz kararı açıklandı! 2022 Ocak Fed faiz kararı ne oldu? İşte cevabı

Fed faiz kararı açıklandı. Günlerdir piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed Ocak ayı faiz kararı dün akşam saatlerinde nihayet açıklandı. Böylelikle dünya ve Türkiye piyasalarında günlerdir cevabı aranan "Fed faizleri artırdı mı?" ve Fed faizleri sabit mi bıraktı?" sorusuları da cevabını buldu. Peki, 2022 Ocak ayı Fed faiz kararı en oldu? İşte merak edilen soruların cevabı...

27.01.2022 - 08:45 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • ABD Merkez Bankası Fed Ocak 2022 faiz kararını açıkladı. Böylelikle tüm dünyada piyasaların nefeslerini tutarak beklediği soruların cevabı da belli olmuş oldu. Fed faiz kararı dün akşam Türkiye saati ile saat 22.00'de açıklandı. Peki, Fed faizleri artırdı mı? Merakla beklenen soru dün akşam yapılan açıklamayla netlik kazandı. İşte 2022 Ocak ayı Fed faiz kararı...

  • FED FAİZ KARARI NE OLDU?

    Fed, yılın ilk faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı.

     

  • Fed, karar metninde yakın bir zamanda faizleri artırmanın uygun olacağını belirtti. Tahvil alımlarının mart ayında sonlandırılacağını belirten Fed,bilanço azaltımının prensipleri üzerinde anlaştığını açıklarken bilanço daraltmaya ise faiz artışları başladıktan başlanabileceğini ifade etti.

     

     

  • Karar sonrası ABD 10 yıllıklarının faizini 1.80 üzerini görürken, ABD borsaları yüzde ilk etapta yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydetti. Altın fiyatı ise yüzde 1 düştü.

    Metinde ekonomik görünüme ilişkin olarak yeni virüs varyantları dolayısıyla da risklerin devam ettiği vurgulanırken ekonomi ve istihdamın güçlü olduğu, istihdam kazanımlarının da sağlam nitelikte bulunduğu ifadeleri yer aldı.

    Metinde arz ve talep arasındaki dengesizliğin enflasyona katkı sunduğu da vurgulandı. ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesine tırmanarak yüzde 7'ye çıkmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.