Karar sonrası ABD 10 yıllıklarının faizini 1.80 üzerini görürken, ABD borsaları yüzde ilk etapta yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydetti. Altın fiyatı ise yüzde 1 düştü.

Metinde ekonomik görünüme ilişkin olarak yeni virüs varyantları dolayısıyla da risklerin devam ettiği vurgulanırken ekonomi ve istihdamın güçlü olduğu, istihdam kazanımlarının da sağlam nitelikte bulunduğu ifadeleri yer aldı.

Metinde arz ve talep arasındaki dengesizliğin enflasyona katkı sunduğu da vurgulandı. ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesine tırmanarak yüzde 7'ye çıkmıştı.