19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Fed'in faiz kararı öncesince küresel ekonomik görünümdeki kırılganlık ve Trump'ın faiz karşıtı söylemleri arasında "sürpriz karar çıkar mı?" sorusunu öne çıktı.
25 baz puan faiz arttırması beklenen Fed toplantısı öncesinde, bazı uzmanlar faizlerin önceki beklentiler kadar arttırılmayacağına dair sinyallerin verileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Stratejistler bunun dalgalı finansal piyasaları bir nebze yatıştırabileceğini belirtirken Fed'in alacağı aksiyonlara yönelik iletişiminde ekonomik gidişata dair panik ya endişesizlik mesajlarındaki dozunun fazla yükseltilmemesi gerektiğinin önemine dikkat çekiliyor.
FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
FED kararı öncesi "FED faiz açıklaması ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. FED toplantısının ardından faiz kararı 19 Aralık günü TSİ 22:00'da açıklanacak.
Goldman Sachs'a göre dolar, Fed yetkililerinin 2019 faiz artırımlarına ilişkin medyan tahmini 2'ye düşmek yerine 3'te kalırsa G – 10 paraları karşısında yılın sonuna doğru yeni zirveler görebilir.
Faizlerin yüzde 2.25 ve 2.5 aralığına çekilmesine kesin gözüyle bakılsa da önceki toplantılar sonrasındaki kademe faiz artışı dilinde değişiklik olabileceği de ifade ediliyor. 2019'da 3 faiz artışı bekleyen ekonomistler tahminlerini 2 artışa göre revize ederken, 2020 yılında bunun bire düşmesini öngörüyor.
Ticaret savaşı endişeleri ve küresel ekonomik göstergelerdeki zayıflamanın resesyona neden olabileceği endişesi hakimken açıklancak Fed'in faiz kararı öncesinde FED Başkanı Jerome Powell da önceki başkanların aksine Beyaz Saray'ın hedefinde.
BAĞIMSIZLIK İÇİN FAİZ ARTTIRILABİLİR
Donald Trump, Powell'ın faiz arttırma ve bilanço daraltma politikasını sert bir dille eleştirirken Bank of America Merrill Lynch'ten startejist Mark Cabana'dan çarpıcı bir yorum geldi
Cabana, Trump'ın eleştirilerini zarar verici olarak niteleyerek, "Fed bağımsızlığına son derece önem verir. Trump, Fed'i zorlamaya devam ederse faiz politikasında yüzde 50/50 kaldığı takdirde bağımsızlığını göstermek için muhtemelen kararı faizi arttırmaktan yana olur." dedi.
Cabana, aynı zamanda Fed'in hisse senetleri piyasasını rahatlatacak tonda bir açıklama yapacağını belirterek, güvercin bir artışa zorladığını belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!