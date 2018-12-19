FED faiz artırımı yapar mı? FED faiz artırırsa dolar ne olur? İşte detaylar...

Fed'in faiz kararı öncesince küresel ekonomik görünümdeki kırılganlık ve Trump'ın faiz karşıtı söylemleri arasında "sürpriz karar çıkar mı?" sorusunu öne çıktı.

25 baz puan faiz arttırması beklenen Fed toplantısı öncesinde, bazı uzmanlar faizlerin önceki beklentiler kadar arttırılmayacağına dair sinyallerin verileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Stratejistler bunun dalgalı finansal piyasaları bir nebze yatıştırabileceğini belirtirken Fed'in alacağı aksiyonlara yönelik iletişiminde ekonomik gidişata dair panik ya endişesizlik mesajlarındaki dozunun fazla yükseltilmemesi gerektiğinin önemine dikkat çekiliyor.

FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

FED kararı öncesi "FED faiz açıklaması ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. FED toplantısının ardından faiz kararı 19 Aralık günü TSİ 22:00'da açıklanacak.

Goldman Sachs'a göre dolar, Fed yetkililerinin 2019 faiz artırımlarına ilişkin medyan tahmini 2'ye düşmek yerine 3'te kalırsa G – 10 paraları karşısında yılın sonuna doğru yeni zirveler görebilir.

Faizlerin yüzde 2.25 ve 2.5 aralığına çekilmesine kesin gözüyle bakılsa da önceki toplantılar sonrasındaki kademe faiz artışı dilinde değişiklik olabileceği de ifade ediliyor. 2019'da 3 faiz artışı bekleyen ekonomistler tahminlerini 2 artışa göre revize ederken, 2020 yılında bunun bire düşmesini öngörüyor.

Ticaret savaşı endişeleri ve küresel ekonomik göstergelerdeki zayıflamanın resesyona neden olabileceği endişesi hakimken açıklancak Fed'in faiz kararı öncesinde FED Başkanı Jerome Powell da önceki başkanların aksine Beyaz Saray'ın hedefinde.

BAĞIMSIZLIK İÇİN FAİZ ARTTIRILABİLİR

Donald Trump, Powell'ın faiz arttırma ve bilanço daraltma politikasını sert bir dille eleştirirken Bank of America Merrill Lynch'ten startejist Mark Cabana'dan çarpıcı bir yorum geldi

Cabana, Trump'ın eleştirilerini zarar verici olarak niteleyerek, "Fed bağımsızlığına son derece önem verir. Trump, Fed'i zorlamaya devam ederse faiz politikasında yüzde 50/50 kaldığı takdirde bağımsızlığını göstermek için muhtemelen kararı faizi arttırmaktan yana olur." dedi.

Cabana, aynı zamanda Fed'in hisse senetleri piyasasını rahatlatacak tonda bir açıklama yapacağını belirterek, güvercin bir artışa zorladığını belirtti.