Fed'den kritik Eylül faiz kararı bekleniyor! Faiz kararı ne zaman açıklanacak, Trump, Powell ve Cook arasında son durum nedir?
Fed ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerginlik katlanarak büyüyor. Aylardır Fed'i ve Başkan Jerome Powell'ı faizleri yeterince hızlı düşürmedikleri gerekçesiyle eleştiren Trump, banka ile yaşadığı gerilimde vites yükseltti ve Bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişiminde bulundu. Trump'ın bu hareketi Fed'in bağımsızlığı konusunda endişe yarattı ve şimdi gözler Eylül ayında açıklanacak faiz kararına döndü. İşte, Fed faiz kararı tarihi ve diğer detaylar...
Ekonomi piyasalarının odak noktasında olan Fed'de sular durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının düşürülmesini talep ettiği ABD Merkez Bankası üzerinde kontrol sağlama mücadelesini, bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimiyle tırmandırdı. Şimdi piyasalar bu gelişmelerin faiz kararına nasıl yansıyacağını merak ediyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.
2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.
COOK'UN GÖREVDEN ALINMASINA GİDEN SÜREÇ
Trump'ın Cook'u görevden almasına giden süreç, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin Cook'u "mortgage dolandırıcılığı" ile suçladığı mektubunu ABD Adalet Bakanlığı'na göndermesiyle başladı.
Pulte, mektubunda Cook'u Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan bir apartman dairesi ile Michigan eyaletinin Ann Arbor kentinde bulunan bir evi aynı anda birincil ikametgahı olarak göstererek mortgage başvurularında sahtecilik yapmakla suçladı.
Bu sayede Cook'un daha düşük faiz oranları elde ettiğini iddia eden Pulte, söz konusu mektubu geçen hafta sosyal medya hesabından paylaştı.
Trump da Pulte'nin söz konusu iddialarını içeren haberi kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cook hemen istifa etmelidir." ifadesini kullandı.
Aynı gün açıklama yapan Cook ise Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğuna işaret ederek, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok." açıklamasını yaptı.
Cook, Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişiyle ilgili her türlü soruyu ciddiye aldığını vurgulayarak, bu nedenle meşru soruları yanıtlamak ve gerçekleri ortaya koymak için doğru bilgileri topladığını kaydetti.
Cuma günü basın mensuplarına konuşan Trump, Cook'u görevden alıp almayacağının sorulması üzerine, "Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım." dedi.
Trump'tan önce hiçbir ABD Başkanı bir Fed Yönetim Kurulu üyesini görevden alma girişiminde bulunmamıştı.
COOK MAHKEME AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Cook ise istifa etmeyeceğini ve 2022'den bu yana olduğu gibi Amerikan ekonomisine yardımcı olmak için görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini kaydetti.
Lisa Cook'un avukatı Abbe Lowell de yaptığı açıklamada, Trump'ın Cook'u görevden alma girişiminin hiçbir gerçek veya hukuki dayanağa sahip olmadığını belirtti.
Bu "yasa dışı" eylemi sorgulayan bir dava açacaklarını aktaran Lowell, "Başkan Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma yetkisi yok." ifadelerini kullandı.
Uzmanlar, ilgili yasa gereği bir Fed yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını gerektirecek sebebin, "görevi kötüye kullanma" veya "ihmal" gibi haklı bir nedene dayanması gerektiğini ve Cook'un Fed'deki görevine başlamadan önce yaptığı işlemlere dayanan kanıtlanmamış iddiaların bunu sağlamadığını ifade etti.
FED TRUMP'IN RADARINDA
ABD ekonomisini canlandırmak ve ulusal borcun faiz maliyetini düşürmek amacıyla göreve geldiği günden bu yana faizlerin indirilmesini savunan Trump, her fırsatta Fed Başkanı Başkan Powell'ı faiz indirimlerinde geç kalmakla eleştirirken bankaya faizlerin düşürülmesi çağrısında bulundu.
Trump'ın sert eleştirilerine rağmen Fed Başkanı Powell ise yeni yönetimin tarife politikalarıyla artan enflasyon risklerine dikkati çekerek temkinli tutumunu sürdürdü.
Powell'ın Mayıs 2026'da dolacak görev süresi tamamlanmadan önce görevden alınıp alınmayacağı tartışmaları da gündeme gelirken, Trump bu spekülasyonları sona erdirerek Powell'ı süresi dolmadan görevden almayacağını açıkladı.
FAİZ İNDİRİMİ BASKISI SÜRÜYOR
Trump, Powell'ın yerine faiz oranlarını düşürecek birini getirmek istediğini ifade ederken, Fed başkanlığı için olası aday isimleri de gündeme gelmeye başladı.
Powell'ın görevden alınıp alınmayacağı tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde, Fed'in genel merkez binasının yenileme projesi ve projenin maliyetiyle ilgili yanlış beyanda bulunduğu iddiaları Powell'ın görevden alınabilmesi için öne sürülebilecek gerekçeler arasında gösterildi.
Bu iddiaların ardından Trump'ın geçen ay projeyi yerinde incelemesi, yaklaşık 20 yıl aradan sonra bir ABD Başkanı’nın Fed'i ziyaret etmesi olarak kayıtlara geçti.