COOK'UN GÖREVDEN ALINMASINA GİDEN SÜREÇ

Trump'ın Cook'u görevden almasına giden süreç, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin Cook'u "mortgage dolandırıcılığı" ile suçladığı mektubunu ABD Adalet Bakanlığı'na göndermesiyle başladı.

Pulte, mektubunda Cook'u Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan bir apartman dairesi ile Michigan eyaletinin Ann Arbor kentinde bulunan bir evi aynı anda birincil ikametgahı olarak göstererek mortgage başvurularında sahtecilik yapmakla suçladı.

Bu sayede Cook'un daha düşük faiz oranları elde ettiğini iddia eden Pulte, söz konusu mektubu geçen hafta sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump da Pulte'nin söz konusu iddialarını içeren haberi kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cook hemen istifa etmelidir." ifadesini kullandı.

Aynı gün açıklama yapan Cook ise Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğuna işaret ederek, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok." açıklamasını yaptı.

Cook, Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişiyle ilgili her türlü soruyu ciddiye aldığını vurgulayarak, bu nedenle meşru soruları yanıtlamak ve gerçekleri ortaya koymak için doğru bilgileri topladığını kaydetti.

Cuma günü basın mensuplarına konuşan Trump, Cook'u görevden alıp almayacağının sorulması üzerine, "Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım." dedi.

Trump'tan önce hiçbir ABD Başkanı bir Fed Yönetim Kurulu üyesini görevden alma girişiminde bulunmamıştı.