22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) 30-31 Temmuz'daki toplantısı yaklaştıkça alınacak 'faiz' kararıyla ilgili görüşler de kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Boston Fed (Merkez Bankası) Başkanı Eric Rosengren, ABD ekonomisinde "işlerin yolunda" olduğunu, bu nedenle, Fed'in ay sonunda yapacağı Federal Açık Piyasa Komitesi (FMOC) toplantısında "faiz indirimi gerekmeyebileceği"ni söyledi.
CNBC'nin sorularını yanıtlayan Rosengren, ABD ekonomisinin başka ülkelerin yaptığı gibi büyümenin teşvik edilmesi için para politikasını gevşetmeye ihtiyacı olmadığını vurguladı ve ekledi: "Eğer Japonya Merkez Bankası'nda ya da Avrupa Merkez Bankası'nda görev yapıyor olsaydım, bir faiz indrimini ciddi şekilde düşünmek akıllıca olurdu. Ancak, ABD ekonomisi o noktada değil. Ekonomi şu aşamamada makul bir seviyede. Eğer ekonomi para politikasında bir gevşeme olmadan oldukça iyi iş çıkarıyor ise politikanın gevşetilmesini istemiyorum."
Rosengren ayrıca Fed'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrıları yaptığı tweetlerini görüşmediklerinin altını çizdi ve faiz kararı verirken, piyasaların istekleri ya da hareketlerine değil, ekonomik verilere baktıklarını ekledi.
'50 BAZ PUAN FAZLA OLUR'
St. Louis Fed (Merkez Bankası) Başkanı James Bullard ise son iki ayda artan ticaret gerginlikleri ve Fed´in yüzde 2.0´lik enflasyon hedefinin tutturulamaması üzerine, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde toplanacak olan Fed Federal Açık Piyasa Komitesi´nin (FOMC) 25 baz puanlık hafif bir faiz indirimine gidilmesi gerektiğini ve böylece daha fazla faiz indiriminini gerekli olup olmadığının görüleceğini söyledi.
Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ve New York Fed Başkanı John Williams önlem olarak faiz indirime gildimesinin ekonomik sorunları hafifleteceğini söylemeleri üzerine piyasalarda 50 baz puanlık bir indirim beklentisi oluşturmuştu.
Bullard 50 baz puanlık bir faiz indiriminin fazla olduğunu ve 2019 yılı için hedeflenen parasal sıkılaşma politikalarına aykırı olacağını belirterek, daha fazla indirim gerekitiği takdirde gelecekte yapılabileceğini söyledi.
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