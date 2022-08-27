Fed Başkanı Powell'dan 'acılı' faiz mesajı

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda konuştu.

Powell eylül ayındaki toplantıda faiz artırımının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını belirtti. Enflasyonu yüzde 2 hedefine götürecek kısıtlayıcı bir politika uyguladıklarını belirten Powell "Bir süre kısıtlayıcı politikalara devam etmek gerekli olacak. ABD'de yüksek enflasyon güçlü talep ve arzdaki sorunların sonucu. Yüksek enflasyon yaygın hale geldi. Enflasyonun yüksek kalması, yüksek enflasyon beklentilerinin kemikleşmesi ihtimalini artırıyor" diye konuştu.

Powell, Fed'in bir süre daha faiz artırımlarına devam etmesini beklediğini ve bunun ABD ekonomisi için acı verici sonuçları olacağını belirtti.

'YÜKSEK FAİZ, YAVAŞ BÜYÜME'

Üst üste 4 faiz artırımına gidilmesine rağmen henüz durma vaktinin gelmediğini belirten Powell "Yüksek faiz, yavaş büyüme ve iş gücü piyasasında durulma enflasyonu düşürürken bunlar hane halkına ve şirketlere acı verecek. Bu, enflasyonu düşürmenin talihsiz bir bedelidir. Ancak fiyat istikrarını sağlamamak çok daha fazla acıya sebep olur" ifadelerini kullandı.

ARAÇLARI 'GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE' KULLANACAK

Fiyat istikrarının ekonominin temeli olduğunu belirten Powell "Fiyat istikrarı olmadan ekonomi kimseye hizmet etmez" dedi.

Jerome Powell, Fed'in enflasyonla mücadele için elindeki araçları güçlü bir şekilde kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Powell, Fed yetkililerinin son tahminlerinin medyan federal fon oranının 2023'ün sonuna kadar yüzde 4'ün biraz altında olduğunu gösterdiğini ve tahminlerin eylül ayında güncelleneceğini belirtti.

BEKLENENDEN KISA SÜRDÜ

Fed Başkanı'nın merakla beklenen konuşması önceki yıllardaki Jackson Hole konuşmalarına göre son derece kısa oldu. Açıklamalar toplamda 6 sayfayla kısıtlı kaldı. Powell da konuşmasının başında bu duruma dikkat çekerek "Açıklamalarım daha kısa, odağım daha dar ve mesajım daha direkt olacak" ifadelerini kullandı.

DOLARDA ÖNEMLİ HAREKET YAŞANMADI

Fed Başkanı'nın konuşması öncesinde dolar/TL 18.18 civarında bir seyir izliyordu. Konuşma esnasında ve sonrasında ilk anda kurda önemli bir hareket yaşanmadı.

Euro/dolar da benzer şekilde 1'in hemen üzerindeki seyrini sürdürdü.

Altının ons fiyatı ise konuşma sırasında önce 1.744 dolardan 1.755 dolara çıktı ardından 1.743 dolara çekildi.

ABD BORSALARINDA DÜŞÜŞ

Buna karşılık faiz artırımlarının güçlü bir şekilde devam edeceğinin açıklanması ABD borsalarında düşüşe yol açtı. İlk anda Dow Jones yüzde 1.2, S&P 500 yüzde 1.4, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1.5 düşüş yaşadı.