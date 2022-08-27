Fed Başkanı Powell'dan 'acılı' faiz mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda konuştu.
Powell eylül ayındaki toplantıda faiz artırımının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını belirtti. Enflasyonu yüzde 2 hedefine götürecek kısıtlayıcı bir politika uyguladıklarını belirten Powell "Bir süre kısıtlayıcı politikalara devam etmek gerekli olacak. ABD'de yüksek enflasyon güçlü talep ve arzdaki sorunların sonucu. Yüksek enflasyon yaygın hale geldi. Enflasyonun yüksek kalması, yüksek enflasyon beklentilerinin kemikleşmesi ihtimalini artırıyor" diye konuştu.
Powell, Fed'in bir süre daha faiz artırımlarına devam etmesini beklediğini ve bunun ABD ekonomisi için acı verici sonuçları olacağını belirtti.
'YÜKSEK FAİZ, YAVAŞ BÜYÜME'
Üst üste 4 faiz artırımına gidilmesine rağmen henüz durma vaktinin gelmediğini belirten Powell "Yüksek faiz, yavaş büyüme ve iş gücü piyasasında durulma enflasyonu düşürürken bunlar hane halkına ve şirketlere acı verecek. Bu, enflasyonu düşürmenin talihsiz bir bedelidir. Ancak fiyat istikrarını sağlamamak çok daha fazla acıya sebep olur" ifadelerini kullandı.
ARAÇLARI 'GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE' KULLANACAK
Fiyat istikrarının ekonominin temeli olduğunu belirten Powell "Fiyat istikrarı olmadan ekonomi kimseye hizmet etmez" dedi.
Jerome Powell, Fed'in enflasyonla mücadele için elindeki araçları güçlü bir şekilde kullanmaya devam edeceğini vurguladı.
Powell, Fed yetkililerinin son tahminlerinin medyan federal fon oranının 2023'ün sonuna kadar yüzde 4'ün biraz altında olduğunu gösterdiğini ve tahminlerin eylül ayında güncelleneceğini belirtti.
BEKLENENDEN KISA SÜRDÜ
Fed Başkanı'nın merakla beklenen konuşması önceki yıllardaki Jackson Hole konuşmalarına göre son derece kısa oldu. Açıklamalar toplamda 6 sayfayla kısıtlı kaldı. Powell da konuşmasının başında bu duruma dikkat çekerek "Açıklamalarım daha kısa, odağım daha dar ve mesajım daha direkt olacak" ifadelerini kullandı.
DOLARDA ÖNEMLİ HAREKET YAŞANMADI
Fed Başkanı'nın konuşması öncesinde dolar/TL 18.18 civarında bir seyir izliyordu. Konuşma esnasında ve sonrasında ilk anda kurda önemli bir hareket yaşanmadı.
Euro/dolar da benzer şekilde 1'in hemen üzerindeki seyrini sürdürdü.
Altının ons fiyatı ise konuşma sırasında önce 1.744 dolardan 1.755 dolara çıktı ardından 1.743 dolara çekildi.
ABD BORSALARINDA DÜŞÜŞ
Buna karşılık faiz artırımlarının güçlü bir şekilde devam edeceğinin açıklanması ABD borsalarında düşüşe yol açtı. İlk anda Dow Jones yüzde 1.2, S&P 500 yüzde 1.4, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1.5 düşüş yaşadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!