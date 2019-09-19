19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Merkez Bankası ( Fed) tarihin en uzun ekonomik genişlemesini sürdürmek için 25 baz puan ile tahminlere paralel faiz indirim kararı aldı ancak faizlerin daha düşürülmesi için gereken eşiği yükselttiğinin sinyalini verdi.
ABD ekonomik görünümünü "iyi" olarak nitelendiren Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indiriminin, zayıf küresel büyüme ve
yeniden canlanan ticaret gerilimi de dahil olmak üzere "süregelen risklere karşı sigorta sağlamak için" yapıldığını söyledi.
Powell Fed'in politika faizini 25 baz puan indirerek 1.75-2.00 aralığına düşürmesinin ardından dün akşam düzenlediği basın toplantısında, "Ekonomi zayıflarsa, o zaman daha kapsamlı bir faiz indirimi dizisi uygun olabilir" dedi. İlgili adım Fed'in bu yılki ikinci faiz indirimi oldu. Fed Temmuz ayında politika faizini 10 yılı aşkın bir aradan sonra 25 baz puan düşürerek yüzde 2-2.25'e indirmişti.
TRUMP: CESARET YOK, MANTIK YOK
Powell, "burada karşılaştığımız şey federal fon oranındaki ılımlı ayarlamalarla, ele alınması gereken bir durum" dedi. ABD işgücü piyasasının güçlü olduğuna ve enflasyonun Fed'in yıllık yüzde 2 hedefine geri dönmesinin muhtemel olduğuna dikkat çekti. Powell, "Yüksek oranda veriye bağlı olacağız... Önceden belirlenmiş yolda gitmiyoruz, toplantı yaparak kararları toplayacağız "dedi ve Fed'in "Yeterli gördüğümüz noktada" faiz indirimini bırakacağını ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Powell basın toplantısına başlamadan önce Twitter'da yaptığı açıklamada Powell'ı sert şekilde eleştirerek "Cesaret yok, mantık yok, vizyon yok! Berbat bir iletişimci" dedi. Trump daha sonra Kaliforniya seyahati sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Bence iyi. Açıkçası daha hızlı davranmış olmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Powell ise Trump'la ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine Fed'in bağımsız olduğunu vurgulamakla yetindi.
TEKNİK AYARLAMALAR
Fed ayrıca bankaların rezerv fazlasına uygulanan faiz oranını (OIER) 30 baz puan indirerek yüzde 1.80'e düşürdü. Böylece bankaların rezerv fazlasına yönelik faiz ile politika faiz aralığının en üst seviyesi arasındaki fark arttı. Bu para piyasalarındaki sorunları düzeltmek için atılan bir adım oldu.
Powell fonlama piyasalarındaki zorlukların beklenenden daha büyük olduğunu kabul etti ve Fed'in bilançosunu artırmaya daha önce tahmin edilenden daha erken "yeniden başlaması" gerekebileceğini söyleyerek Fed'in yakında daha büyük adımlar atabileceği yönünde bir ipucu verdi. Dün akşam açıklanan yeni ekonomik tahminler, Fed politika yapıcılarının politika faizinin 2020'ye kadar yeni aralıkta kalmasını beklediğini gösterdi.
Politika yapıcıların ekonomik projeksiyonlarında çok az bir değişiklik oldu. Bu yıla ilişkin GSYH tahmini hafif artırılarak
yüzde 2.2'ye çıkarılırken, işsizliğin 2020 yılına kadar yüzde 3.7 olarak kalması bekleniyor. Enflasyonun, gelecek yıl yüzde 1.9'a yükselmeden önce bu yıl Fed'in yüzde 2 hedefinin altında yüzde 1.5 olması bekleniyor.
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