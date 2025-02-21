Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Fecr suresi okunuşu ve anlamı! Fecr suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

        Fecr suresi okunuşu ve anlamı! Fecr suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

        Fecr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in dikkat çeken surelerinden biri olup ismini "şafak vakti" anlamına gelen ilk ayetinden alır. Bu sure, Allah'ın kudretini ve kıyamet gününde olacakları hatırlatan çarpıcı ifadeleriyle bilinir. Fecr kelimesi, gecenin karanlığını yararak aydınlığın ortaya çıkışını simgeler ve bu sure de insana hayatın değişimlerini, imtihanlarını ve sonunda hesap gününü hatırlatır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 18:08 Güncelleme: 21.02.2025 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fecr suresi okunuşu ve anlamı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçeriğindeki uyarılar ve kıssalar, geçmiş kavimlerin yaşadığı olaylara ışık tutarak, ibret alınması gereken dersleri gözler önüne serer. İşte, Fecr suresi ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

        Kur’an-ı Kerim’deki derin anlamlara sahip surelerden biri olan Fecr Suresi, insanın dünya ve ahiret dengesini anlamasına yardımcı olan önemli ayetler içerir. Surede, Rabbimizin yemin ederek dikkat çektiği zaman dilimleri, geçmiş kavimlerin yaşadığı felaketler ve insanın dünya hayatındaki imtihanlarına dair güçlü mesajlar yer alır.

        FECR SURESİ TEFSİRİ

        Fecr Suresi’nin tefsiri, surede geçen kavramların ve olayların derinlemesine açıklanmasını içerir. Sure, şafak vaktine, on geceye, çifte ve teke yemin edilerek başlar. Tefsir âlimlerine göre buradaki "on gece", Zilhicce ayının ilk on günü veya Ramazan’ın son on günü olarak yorumlanmıştır. Ayrıca, geçmişte helak edilen Ad, Semud ve Firavun kavimlerinden bahsedilerek, onların kibirli ve azgın tutumlarının nasıl bir sonla karşılaştığı anlatılır.

        REKLAM

        FECR SURESİ OKUNUŞU

        Bismillâhirrahmânirrahîm

        • Vel fecr
        • Ve leyalin aşr
        • Veş şef'i vel vetr
        • Velleyli izâ yesr
        • Hel fî zâlike kasemun lizî hıcr
        • Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi âdin
        • İreme zâtil imâd
        • Elletî lem yuhlak misluhâ fil bilâd
        • Ve semûde'llezîne câbus sahrâ bil vâd
        • Ve fir'avne zil evtâd
        • Ellezîne tagav fîl bilâd
        • Fe ekserû fîhel fesâd
        • Fe sebbe aleyhim rabbuke sevte azâb
        • İnne rabbeke le bil mirsâd
        • Fe emmâl insânu izâ mebtelâhu rabbuhû fe ekremehû ve ne'amahû fe yekûlü rabbî ekremen
        • Ve emmâ izâ mebtelâhu fe kaderâ aleyhi rızgahû fe yekûlü rabbî ehânen
        • Kellâ bel lâ tukrimûnel yetîm
        • Ve lâ tahâddûne alâ taâmil miskîn
        • Ve te'kulûnet türâse eklen lemmâ
        • Ve tuhibbûnel mâle hubben cemmâ
        • Kellâ izâ dukketil ardu dekkan dekka
        • Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffa
        • Ve ciye yevmeizin bi cehennem, yevmeizin yetezekkerul insânu ve ennâ lehuz zikrâ
        • Yekûlü yâ leytenî kaddemtü li hayâtî
        • Fe yevmeizin lâ yu'azzibu azâbehu ehad
        • Ve lâ yusîku vesâkahu ehad
        • Yâ eyyetühen nefsul mutmeinnâh
        • İrcîî ilâ rabbiki râdıyeten merdıyyâh
        • Fedhuli fî ibâdî
        • Vedhuli cennetî

        FECR SURESİ ANLAMI

        Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

        • Andolsun fecre (şafak vaktine),
        • On geceye (Zilhicce ayının ilk on gecesine),
        • Çifte ve teke,
        • Geçip gitmekte olan geceye,
        • Bunlarda, akıl sahibi için bir yemin (ibret) vardır, değil mi?
        • Rabbinin, Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi?
        • Sütunlar sahibi İrem’e,
        • Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.
        • Vadi içinde kayaları yontan Semûd kavmine,
        • Kazıklar sahibi Firavun’a,
        • Ki onlar, ülkelerde azgınlık etmişlerdi.
        • Oralarda bozgunculuğu artırmışlardı.
        • Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı indirdi.
        • Şüphesiz ki Rabbin gözetlemektedir.
        • Fakat insan, Rabbi onu imtihan edip ikramda bulunur ve nimet verirse, “Rabbim bana ikram etti.” der.
        • Ama onu imtihan edip rızkını daraltırsa, “Rabbim beni önemsemedi.” der.
        • Hayır! (Gerçek şu ki) siz yetime ikram etmiyorsunuz.
        • Yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.
        • Mirası (hak gözetmeden) yiyip tüketiyorsunuz.
        • Malı aşırı şekilde seviyorsunuz.
        • Hayır! Yer, parça parça dökülüp darmadağın olduğu,
        • Rabbin geldiği ve melekler sıra sıra dizildiği zaman,
        • İşte o gün, cehennem de getirilmiştir. O gün insan anlar ama artık anlamanın ona ne faydası var?
        • “Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım!” der.
        • Artık o gün, Allah’ın azabı gibi azap edecek kimse yoktur.
        • Onun vurduğu bağı kimse vuramaz.
        • Ey huzura kavuşmuş nefis!
        • Rabbine, O’ndan hoşnut ve O da senden hoşnut olarak dön.
        • Haydi, kullarımın arasına gir.
        • Haydi, cennetime gir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kar tedbirleri
        İstanbul'da kar tedbirleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?
        Habertürk Anasayfa