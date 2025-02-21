Fecr suresi okunuşu ve anlamı! Fecr suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu
Fecr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in dikkat çeken surelerinden biri olup ismini "şafak vakti" anlamına gelen ilk ayetinden alır. Bu sure, Allah'ın kudretini ve kıyamet gününde olacakları hatırlatan çarpıcı ifadeleriyle bilinir. Fecr kelimesi, gecenin karanlığını yararak aydınlığın ortaya çıkışını simgeler ve bu sure de insana hayatın değişimlerini, imtihanlarını ve sonunda hesap gününü hatırlatır.
İçeriğindeki uyarılar ve kıssalar, geçmiş kavimlerin yaşadığı olaylara ışık tutarak, ibret alınması gereken dersleri gözler önüne serer. İşte, Fecr suresi ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Kur’an-ı Kerim’deki derin anlamlara sahip surelerden biri olan Fecr Suresi, insanın dünya ve ahiret dengesini anlamasına yardımcı olan önemli ayetler içerir. Surede, Rabbimizin yemin ederek dikkat çektiği zaman dilimleri, geçmiş kavimlerin yaşadığı felaketler ve insanın dünya hayatındaki imtihanlarına dair güçlü mesajlar yer alır.
FECR SURESİ TEFSİRİ
Fecr Suresi’nin tefsiri, surede geçen kavramların ve olayların derinlemesine açıklanmasını içerir. Sure, şafak vaktine, on geceye, çifte ve teke yemin edilerek başlar. Tefsir âlimlerine göre buradaki "on gece", Zilhicce ayının ilk on günü veya Ramazan’ın son on günü olarak yorumlanmıştır. Ayrıca, geçmişte helak edilen Ad, Semud ve Firavun kavimlerinden bahsedilerek, onların kibirli ve azgın tutumlarının nasıl bir sonla karşılaştığı anlatılır.
FECR SURESİ OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrahîm
FECR SURESİ ANLAMI
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla