Fecr suresi okunuşu ve anlamı! Fecr suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

İçeriğindeki uyarılar ve kıssalar, geçmiş kavimlerin yaşadığı olaylara ışık tutarak, ibret alınması gereken dersleri gözler önüne serer. İşte, Fecr suresi ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Kur’an-ı Kerim’deki derin anlamlara sahip surelerden biri olan Fecr Suresi, insanın dünya ve ahiret dengesini anlamasına yardımcı olan önemli ayetler içerir. Surede, Rabbimizin yemin ederek dikkat çektiği zaman dilimleri, geçmiş kavimlerin yaşadığı felaketler ve insanın dünya hayatındaki imtihanlarına dair güçlü mesajlar yer alır.

FECR SURESİ TEFSİRİ

Fecr Suresi’nin tefsiri, surede geçen kavramların ve olayların derinlemesine açıklanmasını içerir. Sure, şafak vaktine, on geceye, çifte ve teke yemin edilerek başlar. Tefsir âlimlerine göre buradaki "on gece", Zilhicce ayının ilk on günü veya Ramazan’ın son on günü olarak yorumlanmıştır. Ayrıca, geçmişte helak edilen Ad, Semud ve Firavun kavimlerinden bahsedilerek, onların kibirli ve azgın tutumlarının nasıl bir sonla karşılaştığı anlatılır.

FECR SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm

Vel fecr

Ve leyalin aşr

Veş şef'i vel vetr

Velleyli izâ yesr

Hel fî zâlike kasemun lizî hıcr

Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi âdin

İreme zâtil imâd

Elletî lem yuhlak misluhâ fil bilâd

Ve semûde'llezîne câbus sahrâ bil vâd

Ve fir'avne zil evtâd

Ellezîne tagav fîl bilâd

Fe ekserû fîhel fesâd

Fe sebbe aleyhim rabbuke sevte azâb

İnne rabbeke le bil mirsâd

Fe emmâl insânu izâ mebtelâhu rabbuhû fe ekremehû ve ne'amahû fe yekûlü rabbî ekremen

Ve emmâ izâ mebtelâhu fe kaderâ aleyhi rızgahû fe yekûlü rabbî ehânen

Kellâ bel lâ tukrimûnel yetîm

Ve lâ tahâddûne alâ taâmil miskîn

Ve te'kulûnet türâse eklen lemmâ

Ve tuhibbûnel mâle hubben cemmâ

Kellâ izâ dukketil ardu dekkan dekka

Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffa

Ve ciye yevmeizin bi cehennem, yevmeizin yetezekkerul insânu ve ennâ lehuz zikrâ

Yekûlü yâ leytenî kaddemtü li hayâtî

Fe yevmeizin lâ yu'azzibu azâbehu ehad

Ve lâ yusîku vesâkahu ehad

Yâ eyyetühen nefsul mutmeinnâh

İrcîî ilâ rabbiki râdıyeten merdıyyâh

Fedhuli fî ibâdî

Vedhuli cennetî

FECR SURESİ ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Andolsun fecre (şafak vaktine),

On geceye (Zilhicce ayının ilk on gecesine),

Çifte ve teke,

Geçip gitmekte olan geceye,

Bunlarda, akıl sahibi için bir yemin (ibret) vardır, değil mi?

Rabbinin, Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi?

Sütunlar sahibi İrem’e,

Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

Vadi içinde kayaları yontan Semûd kavmine,

Kazıklar sahibi Firavun’a,

Ki onlar, ülkelerde azgınlık etmişlerdi.

Oralarda bozgunculuğu artırmışlardı.

Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı indirdi.

Şüphesiz ki Rabbin gözetlemektedir.

Fakat insan, Rabbi onu imtihan edip ikramda bulunur ve nimet verirse, “Rabbim bana ikram etti.” der.

Ama onu imtihan edip rızkını daraltırsa, “Rabbim beni önemsemedi.” der.

Hayır! (Gerçek şu ki) siz yetime ikram etmiyorsunuz.

Yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.

Mirası (hak gözetmeden) yiyip tüketiyorsunuz.

Malı aşırı şekilde seviyorsunuz.

Hayır! Yer, parça parça dökülüp darmadağın olduğu,

Rabbin geldiği ve melekler sıra sıra dizildiği zaman,

İşte o gün, cehennem de getirilmiştir. O gün insan anlar ama artık anlamanın ona ne faydası var?

“Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım!” der.

Artık o gün, Allah’ın azabı gibi azap edecek kimse yoktur.

Onun vurduğu bağı kimse vuramaz.

Ey huzura kavuşmuş nefis!

Rabbine, O’ndan hoşnut ve O da senden hoşnut olarak dön.

Haydi, kullarımın arasına gir.

Haydi, cennetime gir.