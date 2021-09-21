"Şaka yapayım" dedi! Sonrası korkunç!

İstanbul'da, dün saat 07.10 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yeni aldığı araba ile gezintiye çıkan bir adam, karşı şeritten gelen yeğenine şaka yapmak için arabayı üzerine sürdü.
KAZADA BACAĞINDAN YARALANDI
İHA'da yer alan habere göre arabanın üstüne geldiğini gören scooter sürücüsü manevra yaparak kazadan kurtulmaya çalıştı. Son anda kendini yere atan adam kazada bacağından yaralandı.
AMCASINI GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK YAŞADI
Olay sonrasında yerde yatan scooter sürücüsü kendisine çarpanın amcası olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"ŞAKA YAPAYIM DERKEN ÇARPTI"
Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Salih Meşe, “Ben sabah erken saatlerde dükkanımı açtım. O sırada dışarıda bir gürültü koptu. Dışarı çıkıp baktığımda bir aracın scootera çarptığını gördüm. Zaten araç sürücüsü ile scooter sürücüsü de akraba çıktı. Araç sürücüsü amcasıymış diğer arkadaşın. Şaka yapayım derken üzerine sürmüş ve sonucunda kaza olmuş. Çarpmanın etkisiyle ise scooter bizim iki taksimize de maddi hasar verdi. Onun dışında ise scooter sürücüsü yaralandı” dedi.
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