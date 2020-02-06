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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından, Pegasus'a ait Boeing 737 tipi uçağın neden şiddetli rüzgarda inmeye çalıştığı tartışma konusu oldu.

Kazanın pilotaj veya kule hatasından mı yoksa pistten mi kaynaklandığına ilişkin tartışmalara ilişkin Habertürk TV'de konuşan Hava Kuvvetleri Emekli Hava Trafik Kontrolörü Zafer Yeşilgül, faciadaki rüzgar faktörüne değindi.

'KULE HATA YAPIP PİST YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMİYOR'

Yeşilgül, hava araçlarının iniş ve kalkışta rüzgarı karşısına aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sabiha Gökçen'de 06 ila 24 yönlü tek pistten oluşan bir pist var. Kule olay sırasında hızı 22 knot hamlesi de 34 knot olan rüzgar uyarısı yapıyor. Telsiz konuşmasında da önceki uçağın 37 knot rapor ettiğini söylüyor. Kule iniş pistini 06 olarak belirlemiş. Ancak bu rüzgarda 06 iniş pisti olmaz olamaz. Bu uçağın fabrika çıkış arka rüzgar limiti 10 knottır. Bazı uçaklarda 15 knota kadar yükseltilebilir. Ancak ıslak piste iniş ayrı bir özellik belirtir. Burada ise 22 hızında ve hamlesi ise 34 knot olan bir arka rüzgar söz konusu. Kule bu hatayı yapıyor ve pist yönünü değiştirmiyor. Bu 15 dakikalık tüm paterni düzenleyecek bir olaydır. Ancak pilot da böyle bir rüzgarı aldığında ki kule rüzgar hızını söylediğinde sadece anlaşıldı diyor, oysa inişe tam geçerken tekrar rüzgar hızını sormalıydı. Normal iniş 160 knot iken 190 knot hızında iniş yapıyor. Uçak inince de ön dikme kırılıyor. Bu açıdan kule böyle etkili bir pistte inisiyatif kullanamaz, ayrıca pilot da böyle etkili bir rüzgarda inemez. "