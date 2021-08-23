Denizli'den Manisa yönüne giden S.M. idaresindeki 35 RC 834 plakalı minibüs, Meyele mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz Çevik'e çarptı.

AA'nın haberine göre ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, lise öğrencisi Çevik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalıştığı tütün tarlasından evine döndüğü öğrenilen Çevik'in cenazesi, otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Minibüs şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.