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Feci iddia! Site yönetimini ele geçirip evleri "ikiz satış" yöntemiyle sattılar

İstanbul Esenyurt'ta yer alan bir siteyle ilgili iddialar dehşete düşürdü. Buna göre bir şebekenin site yönetimini silah zoruyla ele geçirdiği ileri sürüldü. Şüphelilerin 212 daireyi de "ikiz satış" yöntemiyle 785 kişiye sattıkları kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan operasyonda da 29 kişi gözaltına alındı

Giriş: 07.04.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Feci iddia! Site yönetimini silah zoruyla ele geçirdiler
Feci iddia! Site yönetimini silah zoruyla ele geçirdiler
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DHA

Esenyurt'ta silah zoruyla site yönetimini ele geçirdiği öne sürülen şebekeye 6 ilde yapılan operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Esenyurt'ta siteden daire satın alanlar iddiaya göre, site yönetimine silah zoruyla el koyan şebeke yüzünden evlerine yerleşemedi.

Sitedeki 212 daireyi 785 kişiye sahte 'ikiz satış' yaparak sattığı da öne sürülen N.A. ile Ç.Ş.'nin liderliğindeki şebeke üyeleri ise bazı ev sahiplerini silahla darp etti.

Yaklaşık 2 senedir parasını ödedikleri evlerine yerleşemeyen mağdurlar, polise giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis, şebeke üyesi 34 kişinin kimliğini tespit etti. 300 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 58 adet çeşitli ebatlarda fişek, 24 adet kartuş ve çok sayıda çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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