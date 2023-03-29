Feci iddia! Şaka yaparken arkadaşını öldürdü

DHA'nın haberine göre Acar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, S.B. gözaltına alındı. Olay, saat 13.00 sıralarında bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, S.B. (18), iddiaya göre şaka yaptığı sırada elindeki tüfeğin ateş almasıyla çocukluk arkadaşı Emre Acar'ı (18) vurdu.

Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Acar, kanlar içinde yerde kaldı. S.B.'nin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

S.B., eve ziyarete gelen çocukluk arkadaşı Emre Acar'a, iddiaya göre, pompalı tüfekle şaka yapmak istedi. Tüfek, S.B.'nin elindeyken ateş aldı.