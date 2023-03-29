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Şaka yaparken çocukluk arkadaşını öldürdü

Denizli'de feci bir olay meydana geldi. Kentte iddiaya göre 18 yaşındaki S.B., şaka yaparken çocukluk arkadaşını vurarak öldürdü

Giriş: 29.03.2023 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL
Feci iddia! Şaka yaparken arkadaşını öldürdü
Feci iddia! Şaka yaparken arkadaşını öldürdü
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DHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, S.B. (18), iddiaya göre şaka yaptığı sırada elindeki tüfeğin ateş almasıyla çocukluk arkadaşı Emre Acar'ı (18) vurdu.

DHA'nın haberine göre Acar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, S.B. gözaltına alındı. Olay, saat 13.00 sıralarında bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

Hayatını kaybeden Emre Acar
Hayatını kaybeden Emre Acar

S.B., eve ziyarete gelen çocukluk arkadaşı Emre Acar'a, iddiaya göre, pompalı tüfekle şaka yapmak istedi. Tüfek, S.B.'nin elindeyken ateş aldı.

Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Acar, kanlar içinde yerde kaldı. S.B.'nin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından S.B.'yi gözaltına aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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