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        Haberler Gündem Güncel Feci bilanço! 9'u ağır 83 yaralı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Feci bilanço! 9'u ağır 83 yaralı

        Van'da dün meydana gelen zincirleme kazalarda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda ise 9'u ağır 83 kişinin yaralandığı kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 09:47 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:49
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        Feci bilanço! 9'u ağır 83 yaralı
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        Van-Erciş kara yolunda meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada yaralanan 83 kişiden 53'ü taburcu edildi, 9'u ağır 30 kişinin tedavisi sürüyor.

        DHA'nın haberine göre Van-Erciş kara yolunun 35 ve 40'nci kilometrelerindeki kırsal Göllü Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde 5 kilometre arayla 2 ayrı zincirleme kaza meydana geldi.

        Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, otobüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın karıştığı kazalarda Bedia Ertuğrul olay yerinde hayatını kaybetti, 51 olarak açıklanan yaralı sayısı da sonradan hastaneye gelenlerle birlikte 83’e çıktı. Yaralılar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Sağlık müdürlüğü yetkilileri, 83 yaralıdan 53'ünün taburcu edildiğini, 30'unun tedavilerinin sürdüğünü kaydetti. Tedavileri süren 30 yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

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