FBI, Trump'a suikast girişiminde bulunan zanlının saldırıyı niye yaptığını hala bulamadı

Eski başkanın adaylığının resmen onaylandığı Cumhuriyetçi Parti'nin Milwaukee’deki ulusal kongresi devam ederken 13 Temmuz'da Trump’a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili sorular da cevap bekliyor.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, suikast girişimiyle ilgili soruşturmayı yürüten FBI'ın, Crooks’un cep telefonuna erişim için şifresini kırdığı, bilgisayarını, evini ve arabasını incelediği, 100’den fazla kişiyle görüştüğü ancak zanlının Trump’a yönelik bu saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusunda hala bir sonuca varamadığı belirtiliyor.

"ANLAMLI HİÇBİR İPUCU" BULUNAMADI

Soruşturma devam ettiği için ismini gizli tutarak AP’ye bilgi veren yetkililer, Crooks’un arkasında Trump'ı hedef alma nedenini açıklayan herhangi bir yazı, intihar notu, sosyal medya açıklaması veya başka bir gösterge bırakmadığına dikkati çekti.

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Yetkililer, saldırganın telefonu ve diğer eşyalarının incelenmesinden sonra bu saldırıyı tek başına mı yaptığı, başkalarıyla birlikte mi hareket ettiğiyle ilgili şu ana kadar "anlamlı hiçbir ipucu" bulamadıklarını ifade etti.

Yetkililer, tanıyanların 20 yaşındaki Crooks’u “kendi başına oturan, kimseyle konuşmayan garip bir çocuk” olarak tarif ettiğini, ancak "insanlarla konuşmayı sevmiyormuş gibi görünen normal bir insan" olarak "tehlikeli sayılabilecek hiçbir belirtisinin" olmadığını aktardı.