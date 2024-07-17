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        Haberler Dünya FBI, Trump'a suikast girişiminde bulunan zanlının saldırıyı niye yaptığını hala bulamadı | Dış Haberler

        FBI, Trump'a suikast girişiminde bulunan zanlının saldırıyı niye yaptığını hala bulamadı

        ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan zanlı Thomas Matthew Crooks'un bu saldırıyı nasıl planladığı ve neden düzenlediği konusunda belirsizlik devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 20:36 Güncelleme: 17.07.2024 - 20:46
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        Eski başkanın adaylığının resmen onaylandığı Cumhuriyetçi Parti'nin Milwaukee’deki ulusal kongresi devam ederken 13 Temmuz'da Trump’a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili sorular da cevap bekliyor.

        ABD basınına yansıyan haberlere göre, suikast girişimiyle ilgili soruşturmayı yürüten FBI'ın, Crooks’un cep telefonuna erişim için şifresini kırdığı, bilgisayarını, evini ve arabasını incelediği, 100’den fazla kişiyle görüştüğü ancak zanlının Trump’a yönelik bu saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusunda hala bir sonuca varamadığı belirtiliyor.

        "ANLAMLI HİÇBİR İPUCU" BULUNAMADI

        Soruşturma devam ettiği için ismini gizli tutarak AP’ye bilgi veren yetkililer, Crooks’un arkasında Trump'ı hedef alma nedenini açıklayan herhangi bir yazı, intihar notu, sosyal medya açıklaması veya başka bir gösterge bırakmadığına dikkati çekti.

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        Yetkililer, saldırganın telefonu ve diğer eşyalarının incelenmesinden sonra bu saldırıyı tek başına mı yaptığı, başkalarıyla birlikte mi hareket ettiğiyle ilgili şu ana kadar "anlamlı hiçbir ipucu" bulamadıklarını ifade etti.

        Yetkililer, tanıyanların 20 yaşındaki Crooks’u “kendi başına oturan, kimseyle konuşmayan garip bir çocuk” olarak tarif ettiğini, ancak "insanlarla konuşmayı sevmiyormuş gibi görünen normal bir insan" olarak "tehlikeli sayılabilecek hiçbir belirtisinin" olmadığını aktardı.

        Lisede arkadaşları tarafından genellikle av kıyafetine benzer elbiseler giymesi nedeniyle alay edildiği ve zaman zaman zorbalığa uğradığı belirtilen Crooks’un, bir dönem okulun lise tüfek takımına girmeye çalıştığı ancak "nişancılığında zayıf olması" gerekçesiyle reddedildiği bilgisi paylaşıldı.

        Crooks’un liseden sonra gittiği 2 yıllık üniversitede mühendislik alanında derece ile mezun olacak kadar da zeki olduğuna işaret edilerek, siyasi olarak Cumhuriyetçi Parti’ye kayıtlı olduğu ancak 2021’de Demokrat Parti'ye 15 dolar bağışta bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

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        BABASI "KAYIP" DİYE POLİSİ ARADI

        Trump’a ateş açan zanlının evinde, saldırıdan bu yana etrafında polis şeridi çevrili halde incelemeler sürüyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Crooks’un babası, sorgusunda, saldırının olduğu gün oğlunun kendisine ait AR-15 silahını alarak atış poligonuna gittiğini düşündüğünü söyledi.

        Yetkililer, Crooks gün boyu eve dönmeyince gece babasının 23.00 sularında polisi arayarak oğlunun “kayıp” olduğunu bildirdiği bilgisini paylaştı.

        SUİKAST GİRİŞİMİ

        Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim mitinginde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

        *Haberin görselleri AP ve Bethel Park Okul Bölgesi tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #trump
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