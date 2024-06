Fazla tüketilen et kalbi yoruyor!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Pirçek ise bayram dönemini sağlıklı geçirebilmek için öğünlerde dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Pirçek, "Protein, demir ve çinko zengini kırmızı et, B grubu vitaminler için önemli bir kaynaktır. Demir içeriğiyle kansızlığı önleyen ve kan yapımına destek olan kırmızı etteki B12 vitamini sinir sistemi için de kritik rol oynamaktadır. Bayram günlerinde en fazla tüketilen gıdaların başında gelen kırmızı et ayrıca B12 vitamini, protein, yağ ve karbonhidratların vücutta işlenmesi için de gereklidir. Özellikle gelişme çağındaki çocukların ihtiyaç duydukları hayvansal proteinin kırmızı etten karşılanması önemlidir. Kırmızı et, D vitaminiyle çocukların kemik gelişimini destekler. E vitamini ve magnezyum içeriği de kırmızı eti beslenme listelerinde ön sıralara çıkarmaktadır."