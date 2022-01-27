Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısı 2017 yılında müzikseverlerin beğenisine sunulmuştu. Şarkı, yazıldıktan 5 yıl sonra bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların ardından tartışma konusu oldu. Söz konusu paylaşımlarda, "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözlerinin dini değerlere hakaret içerdiği öne sürüldü.
"KONU BEN DEĞİLİM, KONU MEMLEKET..."
Sezen Aksu, hakkındaki tartışmaların ardından ilk açıklamasını kendi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Konu ben değilim, konu memleket..." vurgusu yapan sanatçı, 2010 yılında kaleme aldığı "Hop Dedik" şarkısının sözleri ile yeni kaleme aldığı "Avcı" isimli şiirinin sözlerini paylaştı.
FAZIL SAY, "AVCI"YI BESTELEYECEK
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da Aksu’nun eleştirilere yanıt olarak yazdığı ve bir günde 70'ten fazla dile çevrilen "Avcı" adlı şiiri besteleyeceğini duyurdu. Konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yapan Say, "Hepinize güzel bir gün dilerim. Sessiz bir odadayım. Önümde, 'Avcı' adındaki şiir... 'Nasıl bestelerim?' diye düşünüyorum. Merak etmeyin; şairinden izin aldım. Kendisi bestelemeyecekmiş, yapmak isterim bu durumda. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım layık olmak için." ifadelerini kullandı.
"SEZEN AKSU'NUN EN ANLAMLI ŞİİRİ"
2023 yılına yetiştireceği "Kadın Şairler" projesinde Aksu'ya da "Avcı" ile yer vereceğini belirten Fazıl Say, sözlerini, "Projede Gülten Akın, Birhan Keskin, Nilgün Marmara, Gonca Özmen, Lale Müldür ve daha pek çok şair, genç şairler de var. 15. yüzyıldan Zeynep Hatun da var. Elbette ki Sezen Aksu da var ve bence en anlamlı şiiri... Çalışmaya..." şeklinde noktaladı.
"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ ÇEŞİTLİ İNSANLIK HALLERİNİ GÖZLEMLİYORUM"
Öte yandan Sezen Aksu'nun açıklaması şu şekildeydi:
Merhaba, öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.
Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.
Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.
Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:
"HOP DEDİK"
O ne dedi? Bu ne dedi?
Kim ne dedi?
Harcanan hayatlar bunlar
Vermişler ateşe yedi düveli
Hababam kaynıyo' kazanlar
Hadi buyurun, biz gönüllüyüz
İple çekiyoruz vaktimizi
Kim en günahsızsa gelsin
Gelsin ilk o vursun bizi
Dizilmişler bi' de dizi dizi
Hiçbirinde yok tek bi' yara izi
Ateşe de yürürüz evelallah
Aşk yaksın yakacaksa bizi
Hadi siz düşünün, top bizde
Mangal gibi yürek çok bizde
Alevere dalavere yok bizde
"Yok" dedik, "Yok" dedik
Kırılıp dökülüyoruz lakin
Direniyoruz sakin sakin
E siz de dilinize biraz hâkim
"Hop" dedik, "Hop" dedik
Ya seyirci ya yanansın
Ortası yok, sınanansın
Ya emniyet şeridinde
Ya uçurtmaya uyansın
Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.
"AVCI"
Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı
Vur bakalım….
Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…
Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim
Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum….
Yazmaya da devam edeceğim.
Sezen...”
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