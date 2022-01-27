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Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısı 2017 yılında müzikseverlerin beğenisine sunulmuştu. Şarkı, yazıldıktan 5 yıl sonra bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların ardından tartışma konusu oldu. Söz konusu paylaşımlarda, "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözlerinin dini değerlere hakaret içerdiği öne sürüldü.

"KONU BEN DEĞİLİM, KONU MEMLEKET..."

Sezen Aksu, hakkındaki tartışmaların ardından ilk açıklamasını kendi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Konu ben değilim, konu memleket..." vurgusu yapan sanatçı, 2010 yılında kaleme aldığı "Hop Dedik" şarkısının sözleri ile yeni kaleme aldığı "Avcı" isimli şiirinin sözlerini paylaştı.

FAZIL SAY, "AVCI"YI BESTELEYECEK

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da Aksu’nun eleştirilere yanıt olarak yazdığı ve bir günde 70'ten fazla dile çevrilen "Avcı" adlı şiiri besteleyeceğini duyurdu. Konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yapan Say, "Hepinize güzel bir gün dilerim. Sessiz bir odadayım. Önümde, 'Avcı' adındaki şiir... 'Nasıl bestelerim?' diye düşünüyorum. Merak etmeyin; şairinden izin aldım. Kendisi bestelemeyecekmiş, yapmak isterim bu durumda. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım layık olmak için." ifadelerini kullandı.

"SEZEN AKSU'NUN EN ANLAMLI ŞİİRİ"

2023 yılına yetiştireceği "Kadın Şairler" projesinde Aksu'ya da "Avcı" ile yer vereceğini belirten Fazıl Say, sözlerini, "Projede Gülten Akın, Birhan Keskin, Nilgün Marmara, Gonca Özmen, Lale Müldür ve daha pek çok şair, genç şairler de var. 15. yüzyıldan Zeynep Hatun da var. Elbette ki Sezen Aksu da var ve bence en anlamlı şiiri... Çalışmaya..." şeklinde noktaladı.

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ ÇEŞİTLİ İNSANLIK HALLERİNİ GÖZLEMLİYORUM"

Öte yandan Sezen Aksu'nun açıklaması şu şekildeydi:

Merhaba, öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.

Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.

Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.

Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:

"HOP DEDİK"

O ne dedi? Bu ne dedi?

Kim ne dedi?

Harcanan hayatlar bunlar

Vermişler ateşe yedi düveli

Hababam kaynıyo' kazanlar

Hadi buyurun, biz gönüllüyüz

İple çekiyoruz vaktimizi

Kim en günahsızsa gelsin

Gelsin ilk o vursun bizi

Dizilmişler bi' de dizi dizi

Hiçbirinde yok tek bi' yara izi

Ateşe de yürürüz evelallah

Aşk yaksın yakacaksa bizi

Hadi siz düşünün, top bizde

Mangal gibi yürek çok bizde

Alevere dalavere yok bizde

"Yok" dedik, "Yok" dedik

Kırılıp dökülüyoruz lakin

Direniyoruz sakin sakin

E siz de dilinize biraz hâkim

"Hop" dedik, "Hop" dedik

Ya seyirci ya yanansın

Ortası yok, sınanansın

Ya emniyet şeridinde

Ya uçurtmaya uyansın

Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.

"AVCI"

Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı

Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…

Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum….

Yazmaya da devam edeceğim.

Sezen...”