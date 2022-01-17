Sezen Aksu hakkında suç duyurusu

Şarkıcı Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısındaki 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri yargıya taşındı. Ankara'da aralarında avukat Mikail Yılmaz'ın da bulunduğu bir grup vatandaş, Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Çıkışta adliye önünde grup adına açıklama yapan avukat Mikail Yılmaz, Aksu'nun şarkısında kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda, Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandığını ileri sürdü.
"SEZEN AKSU'YA KARŞI ÖFKE OLUŞTU"
Bu ifadelerle Aksu'nun dini kişilikleri itibarsızlaştırmayı hedeflediğini belirten Yılmaz, "Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin YouTube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişi tarafından şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur." dedi.
Avukat Yılmaz, şarkıda geçen ifadelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade ederek, "Aksu hakkında 'Dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama' suçundan suç duyurusunda bulunduk. İnternet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınmasını talep ettik. Ayrıca suçtan elde edilen gelir olduğu için kazancın müsaderesini talep ettik." ifadelerini kullandı.
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