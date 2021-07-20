Say, "Ankara 1975..." notuyla çocukken kucağında kedilerle verdiği bu pozu yayınladı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören 51 yaşındaki sanatçıya, şarkıcı Emel Sayın, "Ne güzel bir fotoğraf." yorumunu yaptı.