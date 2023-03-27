AA

Fazıl Say ile Serenad Bağcan, Belçika'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yürütülen yardım kampanyası kapsamında sahne aldı. KONSERİN TÜM GELİRİ '12 - 12' ADLI KONSORSİYUM'A Fazıl Say, dinleyicilere Türkiye ile gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür etti. Ardından sanatçılar, sevilen eserleri depremzedeler için seslendirdi. Konserin tüm geliri, yardım kuruluşlarının oluşturduğu '12 - 12' adlı konsorsiyumun hesabına aktarılacak.

Konsorsiyum; Caritas International, Belçika Kızılhaçı, Handicap International, Dünya Doktorları, Oxfam Belçika, Plan International ve UNICEF Belçika adlı yardım kuruluşlarından oluşuyor.

Bağışlar, konsorsiyumun "BE19 0000 0000 1212" numaralı hesabına veya "www.1212.be" internet sitesine yapılabiliyor. Ayrıca SMS göndererek her mesajla 1 avro bağış yapılabiliyor. 10 GÜNDE 10 MİLYON EURO Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Fransa'da Türkiye ve Suriye'ye yardım amaçlı bir konser organize edilmişti.

Fondation De France işbirliğinde Paris'in Olympia Konser Salonu'nda 14 Mart'ta düzenlenen konser, Fransız devlet kanalı France 2'nin de aralarında olduğu çok sayıda televizyon kanalı tarafından canlı olarak yayınlanmıştı.

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