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Fazıl Say'dan boşanan Ece Dağıstanlı'dan açıklama: Böyle bir son yazmam lazımdı - Magazin haberleri

Fazıl Say'dan boşanan Ece Dağıstanlı'dan açıklama: Böyle bir son yazmam lazımdı

Fazıl Say, üç yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Ece Dağıstan ile boşandı. Duygularını "Çok üzgünüm" sözleriyle dile getiren ünlü piyanist, "Eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Ece ile Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık" dedi. Sanatçının ardından Ece Dağıstanlı da duygularını dile getirdi

Giriş: 01.12.2022 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstan, 2019'da İtalya’nın Milano kentinde evlenmişti. Say ile Dağıstan, bir süre sonra evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatamayarak ayrılık kararı almıştı. Fazıl Say ile Dağıstan, dün Beykoz Adliyesi'nde görülen boşanma davası sonucu boşandı.

  • "ADLİYEYE EL ELE GİRDİK, EL ELE ÇIKTIK"

    Dava sonrası eski eşiyle mahkemeden el ele çıkan Fazıl Say, yaptığı açıklamada şunları söyledi; çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Ece ile Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikâyelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman.

    Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik... Ben biliyorum, dostlarım biliyor... Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, bir ve iki birey arasında bocalıyor. Bazen, dertlere yeniliyor, imkân olamıyor bir çıkışa, hem her şeye hem de hiç bir şeye yol alan ömürlerimizde.

    İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki...
    Yeni bir büyük sayfa açılıyor büyük dönem başlıyor şimdi; yalnız hayatımda, iyi bir güzergâh çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, hepimiz üzgünüz bugün.
    Sevgiyle, saygıyla, içtenlikle...

  • "BÖYLE BİR SON YAZMAM LAZIMDI"

    Fazıl Say'ın ardından Ece Dağıstanlı da ayrılık sonrası duygularını dile getirdi. Dağıstanlı, "Hikayenin içinde ilk görüşte aşk vardı, yıllarca hayalini kurmak vardı, uzun yıllar bekleyip denemek yanılmak yine denemek vardı, dinlemek vardı, eğlenmek ağlamak saçmalamak vardı... Şaşırtmak vardı, öğrenmek öğretmek, el ele yürümeyi istemek, korumak kıyamamak, saçını taramak vardı, tam kızacakken gülmek vardı... Tüm anılarımızı cam kutularda saklamak vardı...elimden gelenin daha iyisini becermeyi istemem vardı... Ama kendime tutmak zorunda olduğum tek sözüm vardı, o sebeple bize böyle bir son yazmam lazımdı... Çok güzeldi, hepsi hikayeydi..." mesajını paylaştı.

    Ece Dağıstan'ın sosyal medya hesabından 'Say' soyadını kaldırmaması dikkat çekti.

  • "EVLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEDİK"

    Öte yandan Ece Dağıstanlı, geçtiğimiz yıl Fazıl Say ile evliliğine ilişkin "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hala sırt çantamızla gelip gidiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

    Eşine katıldığını belirten Say ise "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" diye konuşmuştu.

    Ünlü çiftin bu açıklamaları sosyal medyada gündem olmuştu.

  • Tepkilere yanıt veren Ece Dağıstan, 'İşte o çanta' başlıklı bir mesaj yayınlamıştı. Dağıstan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

    Köşe yazarları, psikologlar, sabah programları ve hatta sosyal medya bunu tartışıyormuş... Ayrı evlerde evlilik, evlilik sayılır mıymış? Madem ayrı ev niye berabermişiz? Evlilik kurumu özgürlüğü kaldırmazmış! Kadın diyor ki; 'Eve kamera yerleştiririm, temizlikçi hanımı yollarım kontrole' vs... Astrolog bilmem ne hanım 'Fazıl oğlak burcudur, o istemiştir' diyor. Bana da 'Yengeç burcu' uygun bulunuyor.

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