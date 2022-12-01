"KONU ANLAŞILMAMIŞ"



Dedikodu programı yapan 3 evlilik, sayısız ilişki yaşamış ama hala 'Kadın bunu kabul etmek zorunda kalmıştır' diyen tiplerden kurduğumuz bu beklentisiz sevgi ilişkisini anlamalarını beklemiyoruz. Konu hiç anlaşılmamış. Anlamaya mesaisi yok kimsenin ama gevezeliğe var. Ben 17 yaşından beri yurtdışı, yurtiçi kendi düzeninde tek başına yaşayan biriyim. Evlenmek de hiçbir zaman ana hedefim olmadı, keza 43 yaşında evlendim. Benim amacım her zaman kendi huzur ve mutluluk formülümü bulmak oldu. Bizim '2' evimiz var doğru ama bu ayrı yaşamlar sürmek değil. Kimse birbirinin üstüne çökmedi bizim ilişkimizde sadece ama biz her günümüzü gecemizi çoğunlukla iki ev arasında geçiriyoruz. Ve doğrudur ki; sırt çantamızla gidip, geliyoruz... Bu zahmetli mi? Evet bazen ama değer mi? Hem de nasıl... Bu tipler kadının kendi ayakları üzerinde duruyor olmasını, kadının kendi yaşam stilini biçimlendirmesine zaten karşılar çünkü kendilerine yakıştıramıyorlar ama bilsinler ki; bu hayat bize çok yakışıyor. Bu arada burcum 'koç...'