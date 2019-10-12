Fazıl Say'dan Aliyev'e 'Bravo'

ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi kapsamında Londra'da eğitimine devam eden çello sanatçımız Cemal Aliyev'in New York'ta 'Concert Artists Guild adlı yarışmada gösterdiği büyük başarı dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say'dan övgü aldı. Fazıl Say, üstün yetenekli sanatçı için şunları söyledi; Dünyanın en prestijli yarışmalarından Concert Artists Guild'i kazanan, ÇEV Sanat'ın Genç Yeteneklerinden Cemal Aliyev'e Fazıl Say'dan büyük övgü geldi; "Bravo Cemal, kocaman bir bravo sana... Büyük başarılara imza atıyor, hak ederek, çok iyi müzik yaparak ilerliyorsun. Çok özel bir yere varacaksın, yol uzun ve zor, asla vazgeçme, hep devam."

68 yıldan beri New York'ta düzenlenen Concert Artists Guild Yarışması'nı kazanan Cemal Aliyev, Fazıl Say'ın 1995'de kazandığı Young Concert Artist Yarışmasının ardından bu ölçekte bir yarışma kazanan ikinci Türk oldu.